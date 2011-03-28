واکاوی آنچه بر سوریه گذشت ؛ چرایی انتخاب درعا و لاذقیه در جنگ نرم

سلیم عبود یکی از نمایندگان مجلس الشعب سوریه، تاکید کرده است حوادث و ناآرامی های اخیر در برخی مناطق این کشور در چارچوب توطئه های سازمان یافته دشمنان سوریه قرار دارد که این توطئه ها به سبب حمایت سوریه از مقاومت و قرار گرفتن در جبهه حامیان آن طراحی و اجرا می شود.



توطئه ای علیه سوریه شکل گرفته است و مواضع اصولی رهبران در خصوص مسائل مهم جهان اسلام به ویژه مسئله فلسطین و ایستادگی و مقاومت ملت را هدف قرار داده است.



هر چند برگزاری تظاهرات مردمی بیشتر در کشورهای عربی که رژیمهای دیکتاتوری آنها با رژیم صهیونیستی رابطه داشته و دارند، است ولی وضعیت سوریه کاملا با این کشورها از این نظر فرق می کند که سوریه نه تنها با رژیم اشغالگر قدس رابطه ندارد بلکه حتی همچنان بخشی از خاک این کشور یعنی بلندیهای استراتژیک جولان همچنان در اشغال این رژیم است و سوریه در کنار جمهوری اسلامی ایران و مقاومت فلسطین و لبنان، جبهه بازدارندگی و مقاومت در برابر جبهه سازش را تشکیل می دهد.



سلیم عبود گفته است : حوادث اخیر در سوریه نشان داد که این مسائل مسالمت آمیز نیست، آتش سوزیها، کشته ها و تیراندازی ها نشان داد تمام این حوادث نتیجه توطئه حساب شده و برنامه ریزی شده دشمنان مقاومت وحامیان آن است که ثبات و امنیت و مواضع اصولی سوریه را هدف قرار داده است.



بشار اسد رئیس جمهوری در اظهار نظری جالب گفته است خیلی ها با سوریه مشکل دارند، چرا که این کشور به اصول اسلامی و ملی خود پایبند است و همواره در کنار مقاومت مشروع لبنان و فلسطین قرار دارد و هیچ گاه حمایت خود را از مقاومت و راه دشمنی با اسرائیل و طرحهای آمریکا در منطقه قطع نکرده است.



اما چرا برای اجرای توطئه علیه سوریه، شهرهای درعا و لاذقیه انتخاب شدند؟ با توجه به شواهد و قرائن می توان با ضرس قاطع گفت آنچه در سوریه رخ داده است، یک توطئه سازمان یافته است ، کشورهایی که توطئه می کنند، به خوبی زمان و مکان اجرای آن را محاسبه و مشخص کرده اند، چرا که درعا و لاذقیه، نمادهای مهمی برای سوریه به شمار می روند، درعا که دژ مستحکم جنوبی سوریه در برابر رژیم اشغالگر و متجاوز اسرائیل و در خط رویارویی با این رژیم و در نزدیک نقطه تماس قرار دارد.



درباره لاذقیه هم باید گفت این شهر به داشتن ساکنانی منسجم و متحد و تاریخ ملی و مبارزاتی مشهور است و البته به خاطر اینکه زادگاه رئیس جمهوری سوریه است، دشمنان دمشق می خواستند از طریق ناآرام کردن این دو شهر مهم یعنی درعا و لاذقیه، کشور سوریه را به سمت بی ثباتی و هرج و مرج بکشانند و درگیریهایی میان مردم ایجاد کنند، مردمی که به اتحاد و انسجام در مواضع و حمایت از رهبران سیاسی خود و در راس آنها بشار اسد مشهور هستند و سالهای سال است فشارها و تهدیدها و حتی تجاوزات رژیم صهیونیستی و تهدیدها و تحریمهای غربی ها سبب دست برداشتن آنها از مواضع اصولی شان نشده است.



البته رئیس جمهوری سوریه و دیگر رهبران این کشور با ارائه بسته بزرگ اصلاحات اقتصادی و سیاسی و سازماندهی بهتر مسائل جامعه و حل مشکلات معیشتی و اجتماعی با توجه به امکانات، درصدد گرفتن هر گونه بهانه از دشمنان این کشور هستند و در این میان مهمترین تصمیمی که اعلام شده است، لغو حالت فوق العاده در این کشور پس از بیش از چهل سال است.



بی شک خواسته های مردم سوریه درباره معیشت و اقتصاد و آزادیهای اجتماعی و فعالیت سیاسی غیر قانونی نیست و رهبران سوریه هم بر محق بودن مردم تاکید می کنند، ولی نکته آنجاست که برخی طرفهای مشکوک درصدد استفاده ابزاری و نامشروع از این خواسته ها و قرار دادن ملت و دولت سوریه در مقابل یکدیگر هستند تا با تیره و بحرانی کردن اوضاع و غرق کردن کشور در هرج و مرج و ناآرامی به خواسته های شوم خود که همان خواسته های دشمنان قسم خورده سوریه یعنی رژیم صهیونیستی است، جامعه عمل بپوشانند.



سلیم عبود درباره حوادث درعا و لاذقیه گفته است اگر واقعا افراد و گروههایی که دست به تحرکات خشونت آمیز در این شهرها زدند، خواسته دارند، به شکل مسالمت آمیز در خیابانهای شهرها حرکت می کردند و سلاح به دست نمی گرفتند و تاسیسات و مراکز دولتی و خصوصی را به آتش نمی کشیدند و مردم بیگناه و حتی نیروهای امنیتی را هدف گلوله های خود قرار نمی دادند که اقدامات خشونت آمیز این گروهها و افراد نشان می دهد سوریه در برابر توطئه خطرناکی قرار گرفته است که هدف از آن ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم و اختلال و هرج ومرج در کشور است.



اعلام دستگیری یک تبعه آمریکایی و تعداد زیادی از اتباع کشورهای عربی همسایه در اقدامات خشونت آمیز و اغتشاشات درعا و لاذقیه هم مهر تاییدی بر وجود توطئه هدفمند و سازمان یافته خارجی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی است.



بافت جامعه سوریه و خصوصیات مردم این کشور به گونه ای است که آنها هرگز به دشمنان قسم خورده کشورشان و وعده های فریبنده آنها دل نمی بندند، دشمنانی که با تکیه بر ابزارهای ارتباطاتی پیشرفته و شبکه مجازی و تحریک افراد به آشوب و هرج و مرج و به راه انداختن جنگ نرم علیه سوریه می خواهند این کشور را از هویت و ماهیت اصلی اش یعنی صهیونیستم ستیزی دور و وادار کنند به جبهه سازش بپیوند.



مردم سوریه نمی توانند با وجود ادامه تهدیدهای آشکار رژیم صهیونیستی که چندی پیش حتی با تجاوز به حریم هوایی و حاکمیت کشورشان، منطقه ای را در مقابل دیدگان جامعه جهانی بمباران کرد و همچنین ادامه مواضع خصمانه غربی ها از خصوصیات ملی و اسلامی خود دست بردارند و علیه نظام خود قیام کنند.



کسانی که در شهرهای درعا و لاذقیه دست به اغتشاش و هرج و مرج و حتی تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی زدند، هیچ نسبت وارتباطی با ارزشها و اصول و سنتهای ملت مقاوم سوریه ندارند و به گفته منابع رسمی سوریه، اسناد و مدارکی که در این زمینه به دست آمد، نشان داد بسیاری از اتباع کشورهای عربی و غیر عربی به سوی مردم و نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و حوادث و ناآرامی های اخیر را به وجود آوردند.

"احمد بدرالدین حسون" مفتی سوریه علت وقوع حوادث اخیر در برخی مناطق این کشور را به سبب حمایت دمشق از مقاومت دانست؛ وی البته از رویکرد رسانه های عربی در راستای برهم زدن اوضاع سوریه و بزرگنمایی حوادث اخیر انتقاد کرده است.



شبکه العربیه که یکی از مهمترین اهداف آن تقویت جبهه سازش و گرایشهای سازشکارانه و مخدوش کردن وجهه مقاومت و جبهه حامیان آن یعنی ایران و سوریه است، از جمله رسانه های عربی است که به گفته مفتی سوریه در راستای فتنه افکنی و ایجاد هرج و مرج و تحریک مردم حرکت می کند.



شیوه نخ نما شده این شبکه در خبرسازی و دروغ پراکنی علیه جبهه حامیان مقاومت،استناد به آنچه شاهدان عینی و یا فعالان حقوق بشری می خواند که نام و هویتی مبهمی دارند.



العربیه و رسانه های همسو با آن در حالی به بزرگنمایی حوادث اخیر سوریه و ارائه گزارشها و تحلیلها و مصاحبه های جانبدارانه و یک طرفه ادامه می دهند که در قبال تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین به ویژه در نوار غزه و اهانتها به مقدسات اسلامی جانب سکوت را در پیش گرفته اند و البته هرگز از واژه شهید برای مردم بی دفاع فلسطین که قربانی جنایات اشغالگران قدس می شوند، استفاده نمی کند.



اوج دوگانگی و تناقض در رویکرد این شبکه به قیام مردم بی دفاع بحرین ضد رژیم وابسته به اقلیت آل خلیفه که ماهیت غیر بحرینی دارد، بر می گردد؛ العربیه قیام اکثریت مردم بحرین یعنی شیعیان علیه آل خلیفه را با نه تنها سانسور می کند که اعتراضات و درخواستهای مشروع و به حق آنها را تحرکات مذهبی و طایفه ای و هدایت شده از سوی ایران و حزب الله القاء کرد و به صراحت به حمایت گسترده از سرکوب این مردم بی دفاع پرداخت و ورود تجاوزکارانه نظامیان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را با عناوین فرینده ای مانند سپرجزیره توجیه کرد.



العربیه برای عقب نماندن از هجمه گسترده رسانه ای و به عبارت دیگر جنگ نرم نظام سلطه علیه سوریه و رسانه هایی همچون فیس بوک، تویتر و... ، حتی صفحه ای مخصوص علیه سوریه ایجاد کرده و به پخش شایعات و اخبار دروغین دست می زند.



نکته دیگر در خصوص سوریه، موضع سئوال برانگیز و دوگانه شیخ یوسف القرضاوی از علمای مصری و رئیس اتحادیه جهانی علمای اهل سنت است که از تحرکات خشونت طلبانه اخیر در برخی مناطق سوریه حمایت کرده است.



رویکرد خصمانه العربیه علیه سوریه که در خصوص جمهوری اسلامی ایران و حوادث پس از انتخابات کاملا خصومت و عناد خود با ملت و نظام مقدس اسلامی را بر همگان آشکار کرد، احتمال همدستی حکام سعودی با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بی ثبات کردن سوریه و حذف این کشور از محور قدرتمند جبهه بازدارندگی و پایداری در برابر نظام سلطه و صهیونیسم جهانی را وارد می داند که البته بلال تقی الدین رئیس حزب وفاق ملی لبنان هم از توطئه مشترک عربستان و آمریکا علیه سوریه سخن گفته است.



بثینه شعبان مشاور رئیس جمهوری سوریه هم تاکید بر حمایت از مقاومت و اقدامات گسترده دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم، تصریح کرده است سوریه به خاطر حمایت از مقاومت، در معرض توطئه های دشمنان قرار گرفته است.



شعبان از تصمیمات مهم دولت برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اصلاحات سیاسی و عزم جدی نظام سوریه برای مقابله با فساد خبر داده است.



قطعا بی ثباتی به نفع مردم سوریه نیست و آنها بیش از هر کسی به این حقیقت واقف هستند که دشمنان سوریه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و غربی ها و برخی کشورهای عربی دنباله رو آنها هرگز خیر و صلاح سوریها را نمی خواهند و ادعای آنها درباره حمایت از حقوق و خواسته های مردم سوریه دروغ و بهانه ای بیش نیست تا با این بهانه به اهداف شوم خود یعنی سلطه بر سوریه و وارد کردن این کشور به جبهه سازش و تسلیم نائل شوند .



البته مردم سوریه در مقاطع مختلف ثابت کرده اند هیچ گاه از اصول و مواضع ضد صهیونیستی خود دست برنخواهند داشت و قطعا امید فتنه افکنان و توطئه چینان را ناامید خواهند کرد و سوریه همچنان حامی بزرگ مقاومت علیه رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند؛ تظاهرات گسترده آنها در حمایت از نظام فعلی و شخص بشار اسد نشان داد که تیر دشمنان مقاومت و جبهه پایداری این بار نیز به سنگ خواهد خورد.



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گزارش : رضا مهری