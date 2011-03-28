شمار کشته های انفجار "جعار" یمن به 70 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره اعلام کردند که شمار کشته های انفجار یک کارخانه مهمات سازی در شهر "جعار" یمن به هفتاد نفر رسیده است.

شاهدان عینی گزارش دادند که این انفجار در یکی از انبارهای کارخانه "7 اکتبر" شهر "جعار" در استان "ابین" یمن رخ داده است و علاوه بر کشته ها شمار زیادی زخمی شده اند که پنجاه تن از آنها به بیمارستان انتقال یافته اند.

هنوز علت انفجار مشخص نشده اما گزارش اولیه حاکی است که ساکنان محله به یکی از انبارها وارد شده و یکی از آنها اقدام به انداختن ته سیگار خود در میان مواد منفجره کرده است.

شایان ذکر است که این کارخانه در جعار که افراد مسلح پس از درگیری های شدید با نیروهای دولتی بر آن تسلط پیدا کرده اند واقع شده است.