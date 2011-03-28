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۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

هشت هزار نفر از مسافران نوروزی از معبد آناهیتا بازدید کردند

هشت هزار نفر از مسافران نوروزی از معبد آناهیتا بازدید کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کنگاور گفت: تاکنون بیش از هشت هزار نفر از مهمانان نوروزی و راهیان نور از آثار تاریخی معبد آناهیتا کنگاور بازدید کردند.

 به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حشمت الله عزیزی در جریان بازدید از مکانهای ستاد اسکان این شهرستان اظهار داشت: تاکنون هزار و600 نفر از مسافرین نوروزی در شش مکان پیش بینی شده در این شهرستان اسکان داده شده اند.

وی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات در این شهرستان در ایام نوروز گفت: تعداد تصادفات و همچنین تعداد بیماران بدحال تصادفی اعزامی به استان به ترتیب 25 و 50درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است .

فرماندارشهرستان کنگاور خاطر نشان کرد: به منظور رفاه حال مسافرین و همچنین رفع مشکلات آنان، شماره تلفن پیامک 09186221004 ارتباط مستقیم با فرماندار آماده پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات مسافرین گرامی است.

کد مطلب 1278664

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