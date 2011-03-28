مبارک مصر را ترک نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شورای نظامی حاکم بر مصر با صدور بیانیه ای در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که حسنی مبارک در مصر است.

در این بیانیه آمده است: اخباری که از خروج" حسنی مبارک" به "تبوک" عربستان منتشر شده بی اساس است و وی و خانواده اش تحت اقامت اجباری در داخل مصر به سر می برند.

بیانیه شورای نظامی مصر تاکید کرد: مردم و جوانان انقلابی مصر نباید به شایعات مغرضانه توجه کنند.

شایان ذکر است که روزنامه الاخبار مصر اخیرا در صفحه اول خود نوشته بود که حسنی مبارک چندی است که برای معالجه سرطان پانکراس خود به بیمارستانی نظامی در تبوک عربستان رفته است.