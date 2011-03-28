بیانیه باشگاه پرسپولیس خطاب به هواداران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه که روی خروجی سایت باشگاه پرسپولیس قرار گرفته به شرح زیر است:

« هواداران فهیم و دوست داشتنی

خدمتگزاران شما در باشگاه پرسپولیس همیشه بر آن بوده‌اند تا مسائل فنی و نتایج بازی‌ها را در کنار رعایت اصول جوانمردانه ببینند و این امر میسور نخواهد شد مگر با همکاری، اراده و حمایت شما هواداران فهیم و دوست داشتنی.



همان گونه که پیش از این نیز گفته‌ایم، هواداران، روح فوتبال هستند و بدون آن‌ها این ورزش مهیج، خالی از هرگونه جذابیتی می‌شود. راز اثر گذاری این خیل عظیم اما، تنها در کمیت و تعداد آنان نیست که کیفیت بالای فرهنگی ایشان که مرهون هویت تاریخی این مرز و بوم است هر ناظری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

شهرآورد بزرگ پایتخت، به معنای واقعی کلمه، جشنواره و ویترین فوتبال ایران است که می‌تواند نمایشی با شکوه از توجه به مسایل اخلاقی در کنار رقابتی جدی باشد. به همین جهت از هواداران عزیزمان می‌خواهیم با حضور پرشور خود در ورزشگاه، همچون همیشه به حمایت از تیم محبوبشان بپردازند و برای ثبت روزی باشکوه در تاریخ پرافتخار پرسپولیس، در کنار سرخپوشان محبوب پایتخت باشند. »

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته بیست و هشتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 17 روز چهارشنبه هفته جاری به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

