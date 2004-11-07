مرضيه برومند مجموعه "پنجره" را براي جوانان ايراني مي سازد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، در اين مجموعه تلويزيوني كه متن آن را فرهاد توحيدي به نگارش در خواهد آورد، نگاهي به فعاليت ها، شيوه زندگي جوانان مناطق مختلف كشور بر اساس امكانات موجود در شهر آنها مي شود. هر كدام از قسمت هاي اين مجموعه كه يك داستان مجزا را روايت خواهد كرد، بر اساس تحقيقاتي كه در هر شهر به وسيله گروه توليد انجام مي شود داستان ها شكل خواهند گرفت و بيانگر بخشي از آداب و رسوم، نوع زندگي و حتي گذران اوقات فراغت جوانان هر منطقه از ايران خواهد بود.



فيلم " دربدرها " مجري طرح مرضيه برومند



مرضيه برومند، كارگردان اين مجموعه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار مهر، ضمن اعلام اين خبر گفت: در اين مجموعه تلويزيوني بخشي از مسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوانان بخش هاي مختلف كشور انعكاس مي يابد. براي بازبيني لوكيشن ها و تحقيق از شرايط زيستي جوانان تاكنون به همراه نويسنده و تصويربردار مجموعه به برخي از شهرهاي استان كردستان، اصفهان و آذربايجان سفر كرده ايم و براي بخش دوم سفر در نظر داريم به برخي از شهرهاي اطراف اصفهان از جمله گلپايگان و تعدادي از شهرهاي جنوبي كشورمان سفر كنيم.

وي درباره انتخاب بازيگران اين سريال توضيح داد: پس از اتمام فيلمنامه در مورد انتخاب عوامل و بازيگران مجموعه تصميم خواهيم گرفت. اما بدون ترديد تعدادي از بازيگران اصلي براي ايفاي نقش هاي اصلي سريال انتخاب خواهند شد و چون هر كدام از داستان ها در يك شهر اتفاق مي افتد، تعدادي از بازيگران بومي هر شهر هم به كار دعوت خواهند شد. براي نگارش فيلمنامه اين مجموعه ما اقدام به اعلام يك وبلاگ به نشاني panjereh_javan.yahoo.com كرده ايم تا به اين وسيله جوانان شهرستاني كه در زمينه نگارش فيلمنامه و داستان علاقمند هستند، آثار خود را براي ما ارسال كنند تا از آنها در نگارش متن اين مجموعه استفاده شود.

مجموعه تلويزيوني " پنجره " به تهيه كنندگي محمد مسعود و به سفارش شبكه سه سيما توليد خواهد شد.

لازم به ذكر است مرضيه برومند پيش از اين قرار بود، مجموعه تلويزيوني " تاكسي سرويس پريان " را به سفارش گروه كودك و نوجوان شبكه دو سيما بسازد. اما به نظر مي رسد ساخت اين مجموعه به تعويق افتاده است.