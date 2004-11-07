دلايل كناري گيري پيرس برازنان ازنقش جيمزباند فاش شد

" پيرس برازنان " ايفاگرنقش جيمزباند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه اعلام كرد كه درابتدا توافق كرده كه دراين اثربه ايفاي نقش بپردازد اما زمانيكه تهيه كننده ها نظرشان را عوض كردند ، اوخشمگين شد.

هنرپيشه فيلمهاي " خياط پاناما " و" جغد خاكستري " دراين مورد گفت :" زمانيكه آنها به من گفتند كه ديگرتمايل ندارند با من همكاري كنند به راحتي پذيرفتم . مكالمه اي كه ميان ما صورت گرفت كوتاه وشيرين بود ."

وي افزود :" اما پس ازمدتي مجددا به سراغ من آمده ودرخواست كردند كه درپنجمين فيلم جيمزباند بازي كنم . بااين وجود درميانه راه تصميمشان راتغييردادند ومن نمي دانم كه حقيقت چيست.

" شون كانري " نخستين هنرپيشه اي بود كه بارنخست دردهه 1960 به پيكره شخصيت جيمزباند جان بخشيد وسپس جورج لازانبي ، راجرموروتيموتي دالتون جانشين وي شدند .

" پيرس برازنان " درسال 1995 با ايفاي نقش درفيلم " چشم طلايي " با دنياي ماموردوصفرهفت آشنا شد وسپس درفيلمهاي " فردا هرگزنمي ميرد "،" دنيا كافي نيست " و" روزديگربمير" بازي كرد.