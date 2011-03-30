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۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

غضنفریان به مهر خبر داد:

خیرین مدرسه ساز استان زنجان 14 میلیارد تومان کمک کردند

خیرین مدرسه ساز استان زنجان 14 میلیارد تومان کمک کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان گفت: طی سال گذشته 14 میلیارد تومان کمک از سوی خیرین مدرسه ساز استان زنجان جهت ساخت فضاهای آموزشی و فرهنگی صورت گرفت.

حسن غضنفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: نیک اندیشان و خیرین مدرسه ساز استان از زمان شکل گیری مجمع خیرین مدرسه ساز با حمایت مادی و معنوی خود به کمک و مساعدت دولت در تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخته اند.

وی از افزایش تعهدات این مجمع در جشنواره های سالانه خبر داد و خاطر نشان کرد: تعهدات خیرین استان در طی 12 جشنواره برگزار شده، هر ساله با رشد چشمگیری افزایش یافته تا جایی که این رقم در جشنواره دوازدهم در سال گذشته به 14 میلیارد تومان رسید.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان یادآور شد: میزان مشارکت خیرین در سال 77 که مجمع خیرین استان شکل گرفت، 20 میلیون تومان بود که با رشد چشمگیر آن در طی سالهای گذشته مواجه بوده ایم.

غضنفریان، احداث بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، پروژه های در دست احداث شرکت فرش سهند و پروژه معلم (1) را از جمله پروژه های مهم سال گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: انسان های نیک اندیش و نیک کرداری که به امر خطیر مدرسه سازی همت می گمارند، پیشگامان عرصه علم و آگاهی و مبارزه با جهل، گمراهی، فقر و بیکاری هستند.

وی تصریح کرد: در عصری که زندگی می کنیم نه تنها توسعه، پیشرفت و استقلال کشورها بلکه هویت فرهنگی ملت ها در گرو دستیابی به بالاترین سطح از علم و دانش است.

کد مطلب 1278887

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