وزیر دادگستری استاد طبخ آبگوشت و قرمه سبزی/ خانه ما اجاره ای است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم بعد از غلامحسین الهام در اتاق 20 متری خیابان ولیعصر بر مستند وزارت دادگستری تکیه زد.

هر چند که اختیارات وزارت دادگستری در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته و به گفته خود بختیاری به حماله اللوایح تبدیل شده اند ولی با همین اختیارات اندک توانسته اند لوایح موثری را برای تصویب به مجلس ارائه کرده و همچنین در بخش تعزیرات قاچاقچیان بزرگی را شناسایی و محکوم کنند.

مرتضی بختیاری در مدت یک سال گذشته تنها یک نشست خبری داشت و آن هم در روز 17 مرداد (روز خبرنگار) بود ولی رایزنی وزیر با وزرای دادگستری کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی برای تبادل زندانیان قابل تامل است.

شاید به جرات بتوان گفت که بختیاری یکی از تنها وزرای دولت است که تلفن همراهش همیشه روشن و پاسخگوست و اگر خبرنگاری با وی تماس بگیرد و ایشان در جلسه باشند خود وزیر با خبرنگار تماس می گیرند.

البته دراین وزارتخانه نمی توان از زحمات عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر، علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری، سید علی ساداتی معاون هماهنگی و ارتباطات وزارت دادگستری به راحتی عبور کرد زیرا نقش به سزایی در عملکرد این وزارتخانه ایفا کرده اند.

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم در آستانه سال نو در گفتگویی صمیمانه اما کوتاه به سوالات متفاوت خبرنگار مهر پاسخ داد.

* خبرنگار مهر: جناب آقای بختیاری شما متولد چه ماهی هستید؟

- وزیر دادگستری: من متولد 20 آذرماه 1331 هستم یعنی دقیقا 59 سال دارم.

* پدرتان چه شغلی داشتند؟

- پدرم روحانی بودند و در مشهد منبر می رفتند

* چند فرزند دارید؟

- 2 دختر و 3 پسر دارم

*یادتان هست اولین عیدی که گرفتید چی بود؟

- اولین عیدی که گرفتم از پدرم بود فکر کنم 5 ریالی بود.

*چند نوه دارید و چی عیدی می دهید؟

- یک نوه دارم به نام یاسین و سال دوم ابتدایی است. 50 هزار تومان هم عیدی دادم.

*برای تحویل سال نو سر سفره 7 سین می نشینید؟

بله سفره 7 سین یک سنت قدیم و میمون ایرانی است و من به همراه خانواده قبل از تحویل سال نو سر سفره هفت سین نشسته و بعد از خواندن زیارت عاشورا و دعای تحویل سال نو به استقبال سال نو می رویم.

* شما در خانه آشپزی هم می کنید؟

- من دوران تحصیلم در حوزه علمیه آشپزی کردن را خوب یاد گرفتم. به نوعی می توان گفت که استاد آبگوشت و قرمه سبزی هستم. گاهی هم در خانه کمک عیال آشپزی می کنم.

* برنامه ای برای سفرهای نوروزی دارید؟

- به علت مشغله کاری و به خصوص ستاد تعزیرات حکومتی و کنترل قیمتها و تخلفات در ایام نوروز مجبورم سفر نروم که در این مورد باید با خانواده به تفاهم برسیم.

*بیشتر چه فیلم و سریالهای تلویزیونی تماشا می کنید؟

-مشغله کاری به من اجازه تماشای برنامه های تلویزیون را نمی دهد ولی بیشتر به دلیل شغلی که دارم علاقمند به فیلمهای پلیسی و حقوقی و قضائی هستم مانند سریال ساختمان 85. البته سریالهای معنوی، قرآنی و تاریخی مانند مختارنامه و یوسف پیامبر را هم دنبال می کنم.

* اتومبیل شما چیه؟

- من یک پژوی 405 مدل 85 دارم.

* بیشتر در طول روز چه روزنامه یا خبرگزاری را رصد می کنید؟

- روزنامه های پرتیراژ را می خوانم و خبرهای خبرگزاریها هم برایم پرینت گرفته و می آورند.

* خانه شما چند متر است؟

- تا به حال متر نکردم ولی فکر کنم 150 متر باشد. البته این خانه را با مبلغ 45 میلیون تومان رهن کردم. خانه خودم در مشهد است و پول رهن آنجا را برای رهن در تهران استفاده کردم.

* شادترین و بهترین روزهای سال 89 برای وزیردادگستری کدام روزها بود؟

- به خدا بهترین ایام سفرهای استانی است زمانی که با تخصیص اعتبار زندانیان غیرعمد را آزاد می کنیم. لذت بخش تر از تماشای چهره های شاد خانواده های زندانیان هیچ چیز نیست.

* پیامی برای شهروندان ایرانی در سال نو دارید؟

چه آرزویی خوش تر از فرج آقا امام زمان(عج)...از مردم کشورم به دلیل بصیرت و ولایتمداریشان تشکر می کنم زیرا پشتیبان ولایت فقیه هستند تا به کشور آسیبی وارد نشود. از مردم تشکر می کنم برای حمایت از دولت خدمتگذار در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وانجام طرحهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور. از نخبگان و ورزشکاران تشکر می کنم به خاطر این همه موفقیتهایی که در سال 89 به ارمغان آوردند و نام ایران را در سطح جهان تثبیت کردند و از خداوند متعال سلامتی، بهروزی و موفقیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام ایرانیان و مسولان خدمتگذار را خواهانم.

عید بر تمامی ایرانیان مبارک باد...

گفتگو از سید هادی کسایی زاده