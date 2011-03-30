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۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

استاندار گیلان:

اردوگاه متمرکز راهیان نور گیلان در اهواز راه اندازی می شود

اردوگاه متمرکز راهیان نور گیلان در اهواز راه اندازی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان پس از رایزنی و گفتگو با مقامات استان خوزستان بر راه اندازی اردوگاهی متمرکز برای راهیان نور گیلانی در شهرستان اهواز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شلمچه، مهدی سعادتی امروز به همراه سردار عبدالله پور رئیس راهیان نور استان گیلان و هیئت همراه به زیارت شهدای گمنام تدفین شده در منطقه عملیاتی کربلای ایران رفت.

استاندار گیلان در سفر به استان خوزستان به ملاقات حضرت آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان رفت و پس از آن در جلسه ای با استاندار خوزستان هماهنگی های لازم برای خرید زمینی در اهواز و ساخت اردوگاه متمرکز راهیان نور را انجام داد.
 
6 هزار بسیجی قزوین درمناطق عملیاتی

همچنین سرهنگ طاهرخانی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان قزوین دربازدید از اردوگاه های راهیان نور مستقردراهواز ضمن تقدیر و تشکرازخادمین شهدا گفت : در اعزام های امسال موفق شدیم تعداد شش هزارنفر از مردم شهرقزوین به ویژه جوانان مشتاق دیدار ازسرزمین های نور را ساماندهی و به مناطق عملیاتی جنوب اعزام کنیم.

وی افزود: این کاروانها متشکل از دو هزار دانش آموز بسیجی در قالب طرح آمادگی دفاعی و چهار هزار نفر از اقشار مختلف هستند که به صورت سازماندهی شده و در قالب کاروان های راهیان نور به مناق عملیاتی اعزام شدند.

 طاهرخانی، یادمان های دفاع مقدس استان خوزستان را گوشه ای ازدلاورمردیها و شجاعت هشت سال دفاع مقدس خواند که می توان با به تصویر کشاندن خواسته های شهدا برای نسل جوان در مقابله  با جنگ نرم و تهدیدات دشمن ایستادگی کرد.
 
کد مطلب 1278945

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