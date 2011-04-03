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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۵۱

"اندیشیدن در باب مدارس" منتشر شد

کتاب "اندیشیدن در باب مدارس" نوشته النور بلر هیلتی از سوی انتشارات وست ویو به زبان انگلیسی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدارس به عنوان بخشی از مهمترین رکن نظام آموزشی در هر جامعه‌ای، همواره موضوع تفکر اندیشمندان و صاحبنظران بوده‌اند، چرا که وضعیت این نهادهای آموزشی، به طور مستقیم نقش و تأثیر بسزا و مهمی در شکل‌گیری آینده تمامی جوامع داشته ‌است.

این همان موضوعی است که مؤلف کتاب "اندیشیدن در باب مدارس" نیز مورد توجه قرار داده است. وی که بر اهمیت مفهوم برابری و عدالت به عنوان اهداف مهم آموزش و پرورش معاصر تأکید دارد، در این اثر خود از اهداف و مقاصد آموزشی، محتوای برنامه‌های درسی، نقشها و مسئولیتهای دانش‌آموزان و نقشها و مسئولیتهای آموزگاران و مربیان بحث می‌کند.

این کتاب همچنین شامل تعدادی از مقالات تأمل‌برانگیز است که مخاطبان خود را وا می‌دارد به اندیشیدن انتقادی به موضوعات حیاتی در مورد وجوه گوناگون آموزش و پرورش مبادرت ورزند.

کد مطلب 1278959

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