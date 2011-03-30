سوء استفاده صهیونیستها از فراموشی مسئله فلسطین در فضای انقلابها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن درمطلبی با عنوان "بیت المقدس را نجات دهید" به ادامه تجاوزکاری صهیونیستها علیه فلسطینیان و مناطق اشغالی اشاره می کند.

دراین مقاله که به قلم "محمود توفیق الشاهد" نویسنده عرب زبان به رشته تحریردرآمده به شدت درباره مسئله فلسطین و اشغالگری و تجاوزات صهیونیستها هشدار می دهد.

نویسنده دراین مقاله خاطر نشان می سازد در گیر ودار حوادث پی درپی که این روزها منطقه عربی شاهد آن است و همچنین با توجه به مشغول بودن امت عربی واسلامی به این حوادث به نظر می رسد برخی مردم مسئله فلسطین را فراموش کرده اند یا خود را در قبال این موضوع به فراموشی زده اند.

الدستور همچنین متذکر می شود که درنتیجه این وضعیت اخبار مربوط به وضعیت بیت المقدس در ذیل همه اخبارهای مهم و روزانه در شبکه های ماهواره ای، خبرگزاری ها و روزنامه های محلی و بین المللی قرار می گیرد.

این روزنامه اردنی در ادامه هشدار می دهد که دشمن صهیونیستی از مشغول بودن همگان به انقلاب ملل عربی که این روزها درحال وقوع است به طرز بسیار زیادی سوء استفاده کرده است به گونه ای که صهیونیستها این روزها در تجاوزات خود و غصب سرزمین های عربی و به ویژه بیت المقدس پیش رفته اند و بر میزان اقدامات استعماری خود افزوده اند.

الدستور درپایان همچنین نسبت به دسیسه یهودی سازی هشدار می دهد و می نویسد: فراموشی یا به فراموش سپردن مسئله فلسطین راهی برای تسریع دسیسه های صهیونیستی فراهم نموده است.