به گزارش خبرنگار مهر در قم ، محمود تندرو صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سالانه ۲۰ هزار و ۸۲۶ تن انواع محصولات باغی در منطقه حومه قم تولید می‌شود گفت: در منطقه حومه قم، چهار هزار و ۲۵۰ هکتار سطح زیر کشت باغات وجو دارد که شامل ۴۰۷ هکتار باغ انگور، دو هزار و ۳۲۲ هکتار باغ پسته، ۵۴۰ هکتار باغ زیتون، ۷۱۸ هکتار باغ انار و ۱۱ هکتار گلخانه تولیدی خیار و گوجه است.

وی ادامه داد: سالانه چهار هزار و ۷۰ تن انگور، پنج هزار و ۸۰۵ تن پسته، ۱۳۵ تن زیتون، هشت هزار و ۶۱۶ تن انار و دو هزار و ۲۰۰ تن خیار و گوجه از باغات این منطقه برداشت می‌شود.



رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه قم در ادامه، از تولید سالانه ۱۳ هزار و ۴۳۱ تن گندم دراین منطقه خبر داد و افزود: این مقدار محصول از سطح زیر کشت سه هزار و ۶۳۰ هکتار مزارع گندم بدست می‌آید.



وی اضافه کرد: هفت هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت جو نیز در منطقه حومه قم وجود دارد که سالانه ۲۴ هزار و ۹۶۰ تن جو از مزارع این منطقه برداشت می‌شود.



تندربیان داشت: ۶۱۴ هکتار مزارع کلزا، سه هزار و ۹۰۰ هکتار یونجه، ۸۱۲ هکتار پنبه، ۱۲ هکتار آفتابگردان، هزار و ۲۵۰ هکتار ذرت علوفه‌ای، ۵۰۰ هکتار سورگوم، ۷۰۰ هکتار سبزی و ۳۵۰ هکتار صیفی جات از دیگر ظرفیت‌های این منطقه بشمار می‌آید.



وی تصریح کرد: سالیانه هزار و ۲۲۸ تن کلزا، ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن یونجه، دو هزار و ۵۹۸ تن پنبه، بیش از ۹ تن آفتابگردان و ۴۳ هزار و ۷۵۰ تن ذرت علوفه‌ای در این منطقه تولید می‌شود.



تندر ادامه داد: منطقه حومه قم، چهار حوزه حومه، جاده قدیم قم - تهران، جاده قم - کاشان از ابتدا تا شرکت آب شیرین و جاده قدیم قم - اصفهان از ابتدا تا روستای قلعه چم را شامل می‌شود که ۳۴ روستای دارای سکنه و ۲۴ روستای فاقد سکنه در آن وجود دارد.