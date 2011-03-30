به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره که فعالیت خود را به صورت رسمی از هفتم فروردین و با حضور دکتر محمود احمدینژاد و رؤسا و نمایندگان 30 کشور جهان در ایران آغاز کرد، روز پنجشنبه 11 فروردینماه به کار خود پایان میدهد.
بخش موسیقی جشن که با حضور گروههای مختلف خارجی و داخلی در حال برگزاری است در 11 فروردینماه به فعالیت خود خاتمه میدهد. این در حالی است که بخش نمایشی و نمایشگاهی دومین جشن جهانی نوروز تا پایان فروردینماه 90 به کار خود ادامه میدهد.
جشن جهانی نوروز در تهران از هفتم فروردین 90 آغاز میشود و در روزهای 8، 9، 10 و 11 فروردینماه 90 هنرمندان کشورهای ترکمنستان، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و گرجستان در حوزههای تجسمی، موسیقی و نمایشهای آیینی به اجرای آثار خود می پردازند.
دومین جشن جهانی نوروز روز پنجشنبه 11 فروردینماه 90 به کار خود پایان میدهد و این در حالی است که آثار نمایشی و بخش نمایشگاهی جشن تا پایان فروردینماه به کار خود ادامه میدهد.
