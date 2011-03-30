  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

سرهنگ پریور:

6 نفر در جاده کرمان - مشهد جان باختند

6 نفر در جاده کرمان - مشهد جان باختند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشته شدن شش نفر در تصادف جاده کرمان - مشهد خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بدلیل تصادف یک دستگاه خودروی سواری در محور مشهد به کرمان در محدوده منطقه دیهوک متاسفانه شش سرنشین خودروی سواری در صحنه تصادف جان باختند.

وی تصریح کرد: این خودرو از مقصد مشهد به سمت شهر رفسنجان درحال حرکت بود که با انحراف به چپ راننده خودروی سواری با یک دستگاه کامیون برخورد کرد.

سرهنگ پریور افزود: این حادثه روز گذشته روی داده است و دلیل اصلی آن خستگی بیش از حد راننده سواری و خواب آلودگی وی بوده است.

وی ادامه داد: خودروی سواری پس از انحراف به چپ با کامیون برخورد کرده است.
 
وی با اشاره به طولانی بودن برخی راهها از رانندگان خواست با توقف در استراحتگاهها و عدم رانندگی در مواقع خستگی از بروز حوادث پیشگیری کنند.
کد مطلب 1279073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها