6 نفر در جاده کرمان - مشهد جان باختند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بدلیل تصادف یک دستگاه خودروی سواری در محور مشهد به کرمان در محدوده منطقه دیهوک متاسفانه شش سرنشین خودروی سواری در صحنه تصادف جان باختند.

وی تصریح کرد: این خودرو از مقصد مشهد به سمت شهر رفسنجان درحال حرکت بود که با انحراف به چپ راننده خودروی سواری با یک دستگاه کامیون برخورد کرد.

سرهنگ پریور افزود: این حادثه روز گذشته روی داده است و دلیل اصلی آن خستگی بیش از حد راننده سواری و خواب آلودگی وی بوده است.

وی ادامه داد: خودروی سواری پس از انحراف به چپ با کامیون برخورد کرده است.

وی با اشاره به طولانی بودن برخی راهها از رانندگان خواست با توقف در استراحتگاهها و عدم رانندگی در مواقع خستگی از بروز حوادث پیشگیری کنند.