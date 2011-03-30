  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

سفرهای نوروزی در گلستان 20 درصد رشد یافت

سفرهای نوروزی در گلستان 20 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای نوروزی استان گلستان گفت: ‌خوشبختانه امسال با توجه به بحث هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت در سطح کشور، افزایش بیش از 20 درصدی سفرهای نوروزی مردم در استان را شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این ستاد، با اشاره به ارزشمندی آیین نوروز برای مردم ایران زمین، خاطرنشان کرد: این مسئله نشان می دهد که آیین، آداب و سنن مردم کشور ایران با زندگی آنها در هم آمیخته است.

وی تصریح کرد: افزایش سفر در واقع بیانگر بالندی،‌ نشاط و شادابی هر جامعه ای است و افزایش هر ساله این سفرها نشان دهنده پویایی و شادابی ملت ایران نسبت به سال گذشته است.
 
وی ادامه داد: ایجاد ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان کار بسیار مثبتی در دولت نهم بود و باعث آرامش و اطمینان خاطر مسافران در سفرهای نوروزی شده است.
 
استاندار گلستان افزود: مدیریت مردم بر سفرهایشان باعث کاهش چمشگیری از میزان مشکلات شده است، از سوی دیگر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث شده تا کمتر شاهد تصادفات جاده ای و درون شهری به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی باشیم.
 
به گفته قناعت، ما امروز در استان گلستان، شاهد همکاری و هماهنگی خوبی بین مسئولان و مدیران ستادها هستیم و این نشان از همدلی اعضای ستاد با یکدیگر دارد.
 
استاندار گلستان یادآور شد: مردم استان گلستان، هرساله شاهد ساماندهی بهتر، بیشتر و اهتمام کمیته های 10 گانه ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان هست و امسال دراین ستاد در مجموع 20 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.
کد مطلب 1279090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها