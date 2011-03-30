۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

1000 سفره هفت سین در کشور برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای کشور از برپایی هزار سفره هفت سین در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهباز یزدانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان گردشگری گلستان افزود: نوروز و آمدن سال نو را بدون سفره هفت سین نمی توان تصور کرد و این سفره زیبا و دوست داشتنی در میان همه خاطرات نوروزی در ذهن ما جایگاه ویژه ای دارد.

وی اظهار داشت: جشن جهانی نوروز، جشن همگرایی و اتحاد میان ملت‌ها، جشن دوستی، پاکی و مهربانی است و گرامیداشت آن احترام و ارج نهادن به انسانیت انسان‌ها است. 
  
 وی با اشاره به برپایی جشن نوروز در بسیاری از کشورهای جهان اظهارداشت: عاملی که باعث ماندگاری نوروز و جدا کردن آن از دیگر جشن های ایران باستان شده فلسفه وجودی زایش و نو شدن است که همزمان با آغاز سال جدید در طبیعت نیز دیده می شود.

رئیس ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای کشوربا قدردانی از دستگاه های اجرایی که در ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای نوروزی استان گلستان فعالیت دارند، تصریح کرد: امسال خوشبختانه با همکاری خوب مردم و مامورین نیروی انتظامی و اعضای ستادهای دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان، فضای امنیتی سفرهای نوروزی در کشور مطلوب بوده است.

یزدانی تاکید کرد: امنیت، وحدت و مدیریت یکپارچه در ستادها باعث شده تا مشکلات کهش چشمگیری یابد و از سوی دیگر خود مردم توانسته اند به خوبی سفرهای خود را مدیریت، تنظیم و برنامه ریزی کنند.

گفتنی است دومین جشن جهانی نوروز ساعت هفتم فروردین ماه سال 90 با حضور رئیس‌جمهور و رؤسا و نمایندگان 30 کشور جهان در تالار وحدت در تهران برگزار شد.

