1000 سفره هفت سین در کشور برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهباز یزدانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان گردشگری گلستان افزود: نوروز و آمدن سال نو را بدون سفره هفت سین نمی توان تصور کرد و این سفره زیبا و دوست داشتنی در میان همه خاطرات نوروزی در ذهن ما جایگاه ویژه ای دارد.

وی اظهار داشت: جشن جهانی نوروز، جشن همگرایی و اتحاد میان ملت‌ها، جشن دوستی، پاکی و مهربانی است و گرامیداشت آن احترام و ارج نهادن به انسانیت انسان‌ها است.



وی با اشاره به برپایی جشن نوروز در بسیاری از کشورهای جهان اظهارداشت: عاملی که باعث ماندگاری نوروز و جدا کردن آن از دیگر جشن های ایران باستان شده فلسفه وجودی زایش و نو شدن است که همزمان با آغاز سال جدید در طبیعت نیز دیده می شود.

رئیس ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای کشوربا قدردانی از دستگاه های اجرایی که در ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای نوروزی استان گلستان فعالیت دارند، تصریح کرد: امسال خوشبختانه با همکاری خوب مردم و مامورین نیروی انتظامی و اعضای ستادهای دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان، فضای امنیتی سفرهای نوروزی در کشور مطلوب بوده است.

یزدانی تاکید کرد: امنیت، وحدت و مدیریت یکپارچه در ستادها باعث شده تا مشکلات کهش چشمگیری یابد و از سوی دیگر خود مردم توانسته اند به خوبی سفرهای خود را مدیریت، تنظیم و برنامه ریزی کنند.

گفتنی است دومین جشن جهانی نوروز ساعت هفتم فروردین ماه سال 90 با حضور رئیس‌جمهور و رؤسا و نمایندگان 30 کشور جهان در تالار وحدت در تهران برگزار شد.