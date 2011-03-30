مداخله نظامی غرب در لیبی؛ اقدامی با تناقض های فراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی به طرح چند پرسش پرداخته و در پاسخ به آنها به بررسی ضد و نقیض های فراوانی که در مداخله نظامی غرب در لیبی وجود دارد پرداخته است.

نویسنده در بخشی از این مطلب با اشاره به بمبارانهای نیروهای غربی در لیبی نوشت: ارقامی درباره قربانیان این حملات نظامی وجود ندارد. با این بمبارانها قرار است که برتری اعتراض کنندگان لیبیایی بر قذافی محقق شود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: از آنجایی که قدرتهای غربی دخالت کننده در لیبی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به صورت خودسرانه گسترش داده اند تمام این عملیات منطق اخلاقی و قانونی خود را از دست داده است.

نویسنده در ادامه اظهار داشت: تا زمانی که خبرهای پیروزی از جبهه غرب همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهد اتفاقی نمی افتد اما به محض اینکه مه جنگ از بین برود قدرتهای غربی به واسطه خودسریهای خود در این عملیلت در معرض انتقادهای سختی قرار خواهند گرفت.

در هر صورت در خط مقدم جبهه غرب علیه لیبی انگلیس و فرانسه ، قدرتهای استعمارگر قدیمی قرار دارند که در این منطقه مصیبت های زیادی را به بار آوردند. البته تفسیرهای خودسرانه قدرتهای غربی از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه لیبی عواقب نظامی و سیاسی فاحشی به جا خواهد گذاشت که مقایسه این عملیات با جنگ افغانستان این موضوع را روشن خواهد کرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: لیبی ساختارهای دولتی مستحکمی ندارد. بعد از پایان مداخله نظامی غرب در لیبی مردم این کشور مطمئنا خواهان برقراری امنیت در کشورشان هستند. تنها یک نیروی پلیس و ارتش قدرتمند می تواند این خواسته مردم را برآورده کند. چه کسی باید امنیت در این کشور را به وجود آورد؟ لیبیایی ها به تنهایی از عهده این کار برنمی آیند.آنها به کمک نیاز دارند.

حالا غرب چطور می خواهد اعلام کند که ما کمک کرده ایم بمبارانهای قذافی علیه مردم خنثی شود و حالا دیگر نمی خواهیم به مردم لیبی کمک کنیم و نیمه راه آنها را رها می کنیم؟

پس به زودی دولتهای غربی در برابر این پرسش قرار خواهند گرفت که آیا آنها باید نیروهایی را به عنوان آموزش دهنده و مربی به لیبی اعزام کنند؟ و این درست مانند آنچه است که در افغانستان رخ داد. جنگ افغانستان با کمتر از هزار نفر آغاز شد و امروز حدود 140 هزار نیروی غربی در این کشور حضور دارند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به اهداف آمریکا از این عملیات نظامی پرداخته و نوشت: رئیس جمهوری آمریکا 9 روز بعد از آغاز مداخله نظامی غرب در لیبی تلاش کرد تا در یک سخنرانی اهداف این عملیات را شرح دهد؛ اما موفق نشد چرا که این عملیات سراسر تناقض بود. قدرتهای غربی در حالی نیروهای قذافی را بمباران می کنند که برای سقوط این دیکتاتور تلاشی نمی کنند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که غربیها اعلام کرده اند ما می خواهیم لیبی را در برابر کینه جویی های قذافی حمایت کنیم اما نمی خواهیم مردم این کشور را رسما از شر این دیکتاتور رهایی بخشیم. اعتراض کنندگان خود باید در این باره تصمیم بگیرند.

در ادامه آمده است: البته موضع اوباما کاملا مشخص است. آمریکا درگیر دو جنگ بزرگ است که کوهی از بدهی را برای آن به وجود آورده است. به این ترتیب اوباما نقش آمریکا در صحنه بین المللی را غیر عادی و غیر معمولی کرده است. در جریان لیبی این کشور نباید به عنوان یک ابر قدرت بلکه به عنوان قدرتی پایین تر از قدرتهای دیگر جهانی عمل کند.

این ابراز تواضع اوباما یک نتیجه دارد و آن اینکه اروپاییها باید این جبهه را در دست گیرند. البته با وجود سخنوری های سارکوزی در این باره اروپا به تنهایی این قابلیت را ندارد که صلح را در لیبی برقرار کند.