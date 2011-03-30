بیانیه جهاد دانشگاهی به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به این شرح است:

"ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم "

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان خودشان را تغییر دهند.

سوره رعد – آیه 11

بر اساس سنت الهی و طبق تجربه حیات بشری، تغییر سرنوشت هر قوم ، گروه و امتی در گرو خواست آنان بوده و نمونه های فراوانی را در گذر زمان می‌توان ذکر نمود که چگونه سرنوشت جامعه ‌ای را با اراده خود تغییر داده و در مقابل، مشاهده می‌شود که گروه های دیگر در اثر سستی، بی تفاوتی و فراموشی آرمانها به قهقرا و نابودی کشیده شده اند.

در این میان یکی از عظیم ترین نمونه های تاریخی حرکت ملت ها در جهت نیل به ارزش های دینی و الهی ، استقلال و آزادی، انقلاب مردم مسلمان ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) است که بدون اغراق می توان گفت بعد از دوره ائمه معصومین (ع) در جهان بی نظیر بوده است.

انقلاب پرشکوه اسلامی و دست یابی مردم به قدرت اثرگذاری در سرنوشت ملی، که شکل گیری و حیاتش مدیون مجاهدت ها، خون شهیدان و ایثارگری های ملت بوده است ، توانست پایه گذار نظامی مقدس به نام جمهوری اسلامی ایران باشد که استقرار و شکل گیری آن برپایه مبادی و مبانی اسلام عزیز، آرزوی همه مسلمانان و آزادگان تاریخ بوده است. به همین دلیل دوازدهم فروردین ماه که یادآور حماسه عظیم ملت ایران در انتخاب نظام جمهوری اسلامی برای کشور است، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همگان را به عهد تاریخی خویش با خداوند متعال، انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشان (ره) متذکر می‌سازد.

جهادگران جهاد دانشگاهی نیز همچون همیشه ، بار دیگر با گرامیداشت این روز بزرگ ، "روز جمهوری اسلامی" با آرمانهای امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی تجدید میثاق نموده و ضمن پیروی بی چون و چرا از رهبری فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (مدظله العالی ) اعلام می دارند که همواره در راه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف تا پای جان خواهند ایستاد و در سالی که از سوی سکاندار دوراندیش انقلاب اسلامی "جهاد اقتصادی" نامیده شده تمام همت خویش را صرف تحقق عملی این موضوع خواهند نمود. هم چنین برای ملتهای مسلمان منطقه که با وجهه همت قرار دادن بیداری اسلامی موجبات قوت و قدرت بیش از پیش جهان اسلام را فراهم نموده ، آرزوی موفقیت و سربلندی می نماید.