نجات پنج هزار و 398 نفر از مرگ/ وقوع یک هزار و 505 حادثه رانندگی

حسین درخشان مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تاکنون در حوادث مختلف نوروزی امسال پنج هزار و 638 نفر از مسافران نوروزی مصدوم شدند، خاطر نشان کرد : با عملیات به موقع امدادگران جمعیت هلال احمراز این تعداد پنج هزار و 398 نفر از مرگ نجات یافتند .

وی افزود: در این حوادث 240 نفر فوت کرده اند که با توجه به فوت برخی از مجروحان حوادث در حین انتقال به بیمارستان، این تعداد بیش از رقم یاد شده خواهد بود.

درخشان اضافه کرد: حدود یک هزار و881 نفر ازحادثه دیدگان حوادث رانندگی در جاده های کشور، توسط امدادگران این جمعیت درمان سرپایی و یک هزار و 783 نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: از ابتدای آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی تاکنون، حدود یک هزار و 505 حادثه رانندگی درجاده های سراسر کشور رخ داده است که امدادگران و نجات گران هلال احمر به مصدومان این حوادث امدادرسانی کرده اند.

درخشان گفت: همچنین در این مدت، سه هزار و 634 نفر ازمسافران نوروزی اسکان موقت اضطراری شدند و این در حالی است که جمعیت هلال احمر برای نوروز امسال، ظرفیت اسکان 40 هزار نفر را دارد.