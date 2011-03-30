به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: ما در نیمه اول موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم و صاحب فرصت هایی هم برای بازکردن دروازه حریف شدیم اما تنها از یک موقعیت استفاده کردیم و به نظر من اینکه یک تیم بتواند از تنها موقعیتش به سه امتیاز برسد یک امتیاز مثبت است.

وی ادامه داد: به علی دایی و تیمش تبریک می گویم که در این بازی عملکرد خوبی داشتند. آنها در نیمه اول موقعیت زیادی نداشتند و بازی در اختیار ما بود اما در نیمه دوم طبیعی بود که با توجه به عقب بودن برای جبران گل خورده تلاش کنند که دفاع و دروازه بان ما عملکرد خوبی داشتند و به پرسپولیس اجازه ندادند به گل برسند.

مظلومی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه نمی دانم این چه بدعت غلطی است که در تیم ما وجود دارد و بازیکنان بعد از زدن یک گل به لاک دفاعی فرو می روند. باید این بدعت غلط را از تیمم دور کنم. البته این ایراد فوتبالیست های ایرانی است و تنها منحصر به استقلال نمی شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اعتقاد دایی به پنالتی که برای تیمش گرفته نشد گفت: من هیچ وقت در مورد داوری حرف نمی زنم اما فکر می کنم ان صحنه اصلا پنالتی نبود و داور باید به بازیکن پرسپولیس به خاطر فریب داور کارت زرد هم نشان می داد. با این حال کارشناسان در مورد آن صحنه نظر خواهند داد.

پرویز مظلومی ادامه داد: خدا را شکر می کنم که به من عزت داد که در این دیدار به پیروزی برسم و هواداران استقلال را خوشحال کنم. من در چند هفته اخیر به شدت تحت فشار بودم و برخی ها کار را تا جایی پیش برده بودند که می خواستم از استقلال بروم. خودم و خانواده ام در یک ماه گذشته تحت فشار شدیدی قرارداشتیم و انتقادات بی رحمانه ای علیه ما می شد. مطمئن باشید اگر در دیدار برابر پرسپولیس باخته بودیم الان برکنارم کرده بودند!

مظلومی بدون آنکه طرف سخنانش را مشخص کند ادامه داد: برخی ها وقتی استقلال می برد پشت این پیروزیها پنهان می شوند اما وقتی می بازیم من را تحت شدیدترین فشارها قرار می دهند. این اتفاق در ماه های اخیر به دفعات رخ داده و آنقدر مرا تحت فشار قراردادند که فکر می کردم بزودی سکته خواهم کرد.

وی در پاسخ به صحبت های علی دایی که گفته بود ما موقعیت های زیادی داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم گفت: اینکه پرسپولیس نتوانسته از موقعیت هایش استفاده کند مشکل ما نیست. در فوتبال به نتیجه گرفتن نگاه می کنند و عملکرد مربیان را با نتایج آنها ارزیابی می کنند. با این حال به آقای دایی تبریک می گویم که تیم خوبی ساخته است اما در ماه های اخیر بدشانسی آورده و نتیجه نمی گیرد!

پرویز مظلومی در پایان گفت: بارها گفته ام که شکست ها برای مظلومی است و پیروزی ها برای همه. در پیروزی برابر پرسپولیس همه عوامل باشگاه از مدیرعامل گرفته تا بقیه سهیم هستند و من این پیروزی را به هواداران استقلال تقدیم می کنم و امیدوام همچنان ما را مورد حمایت خود قرار دهند.