شارژ دستگاههای الکترونیکی با ضربان قلب!

به گزارش خبرگزاری مهر، در آینده دستگاههای چون "آی- پاد" می توانند تنها با ضربان قلب انسان شارژ شوند تیمی از دانشمندان موسسه تکنولوژی جورجیا به سرپرستی "ژوانگ لین وانگ" در نمایشگاه انجمن شیمی آمریکا نانوفناوری جدیدی را معرفی کردند که قادر است با استفاده از حرکات بسیار کوچکی چون ضربان قلب انرژی الکتریکی تولید کند.

این دانشمندان در آزمایش این نانوفناوری توانستند یک نمایشگر "ال. سی. دی" را شارژ و پس از ذخیره مقدار کافی انرژی از آن برای انتقال یک سیگنال رادیویی استفاده کنند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند:"این گامی مهم برای تولید دستگاههای الکترونیکی است که می توانند با استفاده از حرکات بدن انسان و بدون نیاز به باتری و یا جریان الکتریسیته شارژ شوند. نانو ژنراتورهای ما می توانند روش زندگی فناورانه آینده را تغییر دهند."

اولین نانو ژنراتور انرژی انسانی در فوریه 2009 بر روی یک موش آزمایش شد. اکنون در فاصله بیش از دو سال، این فناوری از آزمایشگاهها برای معرفی در یک نمایشگاه خارج شده است.

این دانشمندان افزودند: "اگر به بهتر شدن فناوری خود ادامه دهیم نانو ژنراتورهای ما می توانند در دستگاههای بسیار زیادی مورد استفاده قرار گیرند."

براساس گزارش دیلی تلگراف، این فناوری با استفاده از نانوانتقال دهنده های اکسید روی عمل می کند. این نانو انتقال دهنده ها زمانی که زیر فشار قرار گیرند می توانند انرژی تولید کنند.

این بدان معنی است که هر نوع حرکت بدن انسان شامل ضربان قلب و یا ضربان نبض نوک انگشت می تواند برای تولید انرژی استفاده شود.

این تیم تحقیقاتی برای در کنار هم قرار دادن میلیونها نانو انتقال دهنده تحقیقاتی را انجام دادند. 500 نانو انتقال دهنده در کنار هم کوچکتر از یک تار موی انسان است.

5 نانو انتقال دهنده می تواند یک میکرو آمپر انرژی تولید کند که این میزان انرژی برابر با برق تولید شده توسط دو باتری قلمی است.

این محققان اظهار داشتند: "بنابراین با کنار هم قرار دادن نانو رشته های بیشتر می توان انرژی کافی برای شارژ یک آی- پاد و یا یک تلفن همراه را تامین کرد."