۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

هفتادمین شهرآورد سرخابی‌ها/

مربیان استقلال از علی دایی دلجویی کردند/ شعار هواداران پرسپولیس علیه دایی

مربیان تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی مقابل پرسپولیس برای دلجویی به سمت نیمکت مربیگری سرخپوشان رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال عصر چهارشنبه موفق شد با تک گل دقیقه 43 آرش برهانی در شهرآورد هفتادم مقابل پرسپولیس به برتری برسد.

نیمکت مربیگری تیم فوتبال استقلال با هدایت پرویز مظلومی پس از پایان این دیدار به سمت نیمکت مربیگری پرسپولیس رفته و از علی دایی، سرمربی این تیم ، دلجویی کردند.

* هواداران استقلال در پایان بازی شعار می دادند "پرویز رفت و برگشت".

* هواداران پرسپولیس در پایان این دیدار دو دسته بودند که عده ای به نفع علی دایی شعار می دادند و عده ای علیه وی.

* یک هوادار استقلال در پایان شهرآورد به میان زمین دوید که با دخالت نیروهای امنیتی، ماجرا خاتمه یافت.

* علی فتح الله زاده، مدیر عامل باشگاه استقلال، در پایان دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال به زمین رفت و با بازیکنان تیم خود خوش و بش کرد.

* هواداران استقلال پس از پیروزی تیمشان به تشویق علی دایی پرداختند.

