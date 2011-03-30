به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: بازی خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که خوشبختانه به پیروزی استقلال به پایان رسید و ما توانستیم همچنان خود را در کورس مدعیان قهرمانی نگه داریم.

وی در مورد دفاعی بازی کردن تیمش نیز گفت: ما در نیمه اول موقعیت های خوبی داشتیم و به گل هم رسیدیم و بعد از آن حدود 50 دقیقه ازاین گل دفاع کردیم و به پیروزی رسیدیم. طبیعی بود که پرسپولیس در نیمه دوم برای جبران گل تلاش کند و روی دروازه ما فشار بیاورد.

ایمان مبعلی در مورد حضورش به عنوان جانشین مجتبی جباری در مرکز زمین گفت: نمی توانم این را بپذیرم. من جای کسی بازی نمی کنم. من ایمان مبعلی هستم و به جای خود باز می کنم نه مجتبی جباری.