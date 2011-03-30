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۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۴۰

درباره تحولات منطقه صورت گرفت؛

ارسال نامه و گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با اشتون

ارسال نامه و گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با اشتون

وزیر امورخارجه کشورمان با ارسال نامه و گفتگوی تلفنی با کاترین اشتون خواستار اتخاذ مواضع شفاف و بدون تبعیض اتحادیه اروپا نسبت به تحولات منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان روز چهارشنبه ضمن ارسال یک نامه به کاترین اشتون معاون کمیسیون اروپایی و نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در تماسی تلفنی با وی، پیرامون تحولات منطقه گفتگو کرد.

در ارتباط با تحولات منطقه، وزیر امورخارجه کشورمان خواستار اتخاذ مواضع شفاف و بدون تبعیض اتحادیه اروپا نسبت به این تحولات شد.
 
در این تماس تلفنی همچنین پیرامون مسائل و روابط ایران و اتحادیه اروپایی گفتگو شد و خانم اشتون رفع موانع بر سر راه توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا را مورد تاکید قرار داد.
 
کد مطلب 1279275

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