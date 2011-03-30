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۱۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

برهانی در گفتگو با مهر:

به نقاط ضعف پرسپولیس آشنایی داشتیم/ بازی چندان دلچسب نبود

به نقاط ضعف پرسپولیس آشنایی داشتیم/ بازی چندان دلچسب نبود

مهاجم تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه که کاملا پرسپولیس را آنالیز کرده بودم گفت: به نقاط ضعف تیم پرسپولیس آشنا بودیم و توانستیم از یکی از موقعیت های خود به نحو احسن استفاده کرده و دروازه پرسپولیس را باز کنیم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بازی چندان دلچسب و زیبا نبود و آنچه که هواداران انتظار داشتند دو تیم نتوانستند برآورده کنند ما توانستیم ازتک موقعیت خود استفاده کرده و گل برتری را به تیم پرسپولیس بزنیم.

وی افزود: ما در طول تمریناتمان قبل از دیدار مقابل پرسپولیس بر روی نقطه ضعف های پرسپولیس کار کرده بودیم و شما دیدید  زمانی که مدافعان پرسپولیس به فکر مهار فرهاد مجیدی بودند توانستیم از نقطه کور دفاع پرسپولیس استفاده کرده و پاس زیبای مهدی امیرآبادی را به گل تبدیل کنم.

برهانی با اشاره به تعویض خود در دقایق پایانی و با اشاره به صحبت هایی مبنی بر اعتراض و ناراحتی وی پس از تعویض گفت: من اصلا نه ناراحت بودم و نه اعتراضی کردم. ما بازیکن استقلال هستیم و تابع تصمیمات باشیم حتما در آن زمان سرمربی مصلحت دیده که من از زمین خارج و بازیکن دیگری جایگزینم شود.

وی در پایان ضمن خوشحالی از این پیروزی گفت: خدا را شکر توانستیم پس از 14 سال دو دیدار رفت و برگشت را با پیروزی پشت سر گذاشته و 6 امتیاز این دو دیدار را کسب کنیم و یک گام به قهرمانی نزدیک شویم.

کد مطلب 1279279

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