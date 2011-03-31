افزایش 283 درصدی صادرات از مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه شامگاه چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار مازندران در استانداری افزود: صادرات استان از 535 هزار تن به ارزش 120 میلیون دلار به 977 هزار تن به ارزش بیش از 193 میلیون دلار در سال 89 افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان صادرات دارای رشد 82 درصدی از نظر وزنی و 61 درصدی از حیث ارزشی بوده است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه صادرات پیش بینی شده در سال 89 رقم 68 میلیون دلار بوده که به 193 میلیون دلار افزایش یافته است تصریح کرد: 283 درصد از اهداف صادراتی استان در سال گذشته محقق شد.

فرزانه با بیان اینکه واردات مازندران از سه هزار و 402 تن به ارزش هزار و 489 میلیون دلار در سال 88 به دو هزار و 335 تن به ارزش هزار و 166 میلیون دلار در سال 89 کاهش یافته است یادآور شد: این میزان واردات دارای کاهش 31 درصدی از نظر وزنی و 22 درصدی از حیث ارزشی بوده است.

وی با اشاره به اعزام چهار هیئت تجاری به کشورهای هدف در سال 89 به منظور بازاریابی و تسهیل روابط تجاری در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار داشت: تجار مازنی سال گذشته به آستاراخان روسیه، عراق، بلاروس و ازبکستان سفر کردند.

وی به پذیرش چهار هیئت تجاری بازاریابی از کشورهای سلیمانیه عراق، آستاراخان روسیه، بلاروس و قزاقستان به مازندران اشاره کرد و افزود: مازندران در چهار نمایشگاه اختصاصی ایران در کشورهای قطر، ازبکستان، آستاراخان و بلاروس حضور فعالانه ای داشته است.

فرزانه، تلاش جدی برای افزایش سهم صادرات استان و کاهش اختلافات تراز تجاری، توجه به تولید صادرات گرا و افزایش تعداد واحدهای تولیدی صادرات محور، توسعه کمک های تجاری و فنی در حمایت از صادرات کالا و خدمات، توسعه زیرساخت های صادراتی در استان، توسعه خوشه های صادراتی در استان متناسب با استعدادها و توانایی ها و توسعه بنگاههای صادراتی را بخش از برنامه های امسال مازندران در حوزه توسعه تجارت خارجی دانست.

وی افزود: برگزاری دوره های جدید آموزشی و افزایش مهارت بازرگانان، تلاش برای توسعه فضای رقابتی و افزایش بهره وری، توسعه و تسهیل خدمات بازرگانی در بخش های مختلف، تلاش برای ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی، شناساندن توانمندیهای تجاری استان به کشورهای هدف، برگزاری نمایشگاهها، اعزام هیئت ها و دعوت و پذیرش از هیئت های خارجی، تقویت شرکت های حمل و نقل بین المللی و توسعه حمل و نقل دریایی و هوایی به عنوان رئوس برنامه های بخش توسعه تحارت خارجی مازندران است.