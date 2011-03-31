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۱۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

کشتی قهرمانی اروپا -آلمان/

یک ایرانی تنها مدال آور تیم میزبان/ روس‌ها قهرمان شدند

یک ایرانی تنها مدال آور تیم میزبان/ روس‌ها قهرمان شدند

آرش صبا بلاغی کشتی گیر ایرانی الاصل تیم ملی آلمان تنها مدال آور این تیم در رقابت‌های قهرمانی اروپا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با حضور 43 کشور اروپایی در شهر دورتموند آلمان برگزار شد که تیم روسیه با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز قهرمان شد و آذربایجانی‌ها به مقام دوم رسیدند.

"آرش صبا بلاغی" کشتی گیر ایرانی الاصل تیم آلمان، میزبان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی اروپا تنها مدال آور این تیم در رقابت‌ها بود که در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

همچنین جمال اوتار سلطانوف، اوپان سات، دنیس چارگوش و آنزور اورشیف از روسیه، جبرئیل حسن‌اف و ختاگ گازیموف از آذربایجان و فاتح چاکراوغلو از ترکیه در اوزان هفتگانه در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا صاحب مدال طلا شدند.

از حوادث مهم این رقابت‌ها شکست محمود ماگموداف کشتی گیر روسی الاصل تیم آذربایجان، واسیلی فدروشین اوکراینی نایب قهرمان المپیک، گانف بلغار و بختیار احمداف روس مقابل حریفان بود.

60 داور المپیکی کشتی دنیا از جمله علی اکبر طهماسبی و بهمن طالبی از کشورمان در این مسابقات قضاوت کردند. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا شنبه و یکشنبه برگزار می شود.

کد مطلب 1279309

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