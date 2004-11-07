مراسم افتتاحيه دومين مسابقه فيلم و عكس مفاهيم قرآن و انتظار در فرهنگ ايران

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، اين مراسم با حضور دكتر احمد مسجد جامعي " وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مهندس محمد مهدي حيدريان معاون محترم امور سينمايي ، محمد آفريده مدير عامل محترم انجمن سينماي جوانان ايران و مسئول بخش " ماورا از دريچه سينما و عكس " ، سهيل جهان بيگلري دبير بخش فيلم ، عليرضا كريمي صارمي دبير بخش عكس و جمعي از هنرمندان فيلمساز و عكاس ، در سالن كنفرانس نمايشگاه بين المللي قرآن كريم برگزار خواهد شد تا دومين مسابقه فيلم و عكس " مفاهيم قرآن و انتظار در فرهنگ ايران" رسما افتتاح شود.
گفتني است در بخش فيلم اين مسابقه 92 فيلم كوتاه داستاني و مستند با مضامين ديني و معنوي ( انتظار فرج قائم آل محمد (عج) تجلي مفاهيم قرآن در زندگي روزمره مردم ، آيين هاي و مراسم مذهبي ، اعياد و جشن ها ، فرهنگ عامه ايران ، فضا و معماري و ... ) روي پرده رفته و در بخش عكس نيز 92 قطعه عكس رنگي و سياه و سفيد با مضامين مذكور به معرض ديد علاقه مندان در خواهد آمد .
شايان ذكر است كه نمايش فيلم هاي بخش مسابقه تا چهارشنبه شب آتي ( 20 آبان ) و نمايشگاه عكس تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه خواهد داشت.
دومين مسابقه ي فيلم و عكس " مفاهيم قرآن و انتظار در فرهنگ ايران " در چهار چوب برنامه ي "ماورا از دريچه ي سينما و عكس " و به همت " انجمن سينماي جوانان ايران " و معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي گردد.
