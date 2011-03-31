خشکسالی بخش اعظمی از مزارع گندم دیم بوشهر را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز برداشت و خرید گندم از 25 فروردین افزود: 105 هزار هکتار مزرعه دیم و 18 هزار هکتار مزرعه آبی گندم در استان بوشهر وجود دارد که پیش بینی می کنیم با توجه به کم بارانی سال زراعی جاری فقط 40 هزار تن محصول از 16 هزار و 680 هکتار مزرعه آبی برداشت شود.

وی با تاکید بر اینکه گندم کاران هر چه سریع تر برای ثبت نام در سامانه خرید هدفمند گندم اقدام کنند، گفت: نشانی این سامانه www.nanegandom.ir است .

منفرد افزود: کشاورزانی که دسترسی به اینترنت ندارند نام ونام خانوادگی و شماره تلفن ثابت خود را به شماره 300001815 پیامک کنند .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: 7مرکز، تا 30خرداد خرید گندم را از کشاورزان بر عهده خواهند داشت .