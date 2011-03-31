مدرنیزه کردن شهرهای تاریخی همراه با غربی سازی نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، الطاف تراب در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی خواهرخوانده های شهر اصفهان با تشکر از ایجاد فرصت در اصفهان برای برگزاری اولین جشنواره فرهنگی و نمایشگاهی با عنوان (صنایع دستی و هنرهای تجسمی) شهرهای خواهر خوانده های اصفهان افزود: پروژه های جدید شهر اصفهان فرصتی است برای اینکه اصفهان و شهرهایی مانند بعلبک لبنان، برای انجام امور عمرانی به تبادل تجربیات خود با یکدیگر بپردازند.

وی همچنین پس از بازدید از اماکن تاریخی اصفهان و پروژه ی عظیم میدان امام علی (ع)، قدمت تاریخی و فرهنگی اصفهان را قابل تحسین دانست و تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی شهرهای خواهرخوانده اصفهان در این شهر موقعیتی را فراهم کرده تا این شهرهای خواهر خوانده، از لحاظ فرهنگی با پتانسیل های یکدیگر آشنا شوند.

رئیس بخش مدیریت همکاریهای اتاق بازرگانی پاکستان خاطر نشان کرد: عقد قرارداد خواهرخواندگی میان دو شهر نباید تنها قرارداد صرف باشد؛ بلکه باید تبادلات در زمینه های علمی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی به صورت وسیعتری صورت گیرد و تبادلات شهرهای خواهر خوانده در بخشهای خصوصی و مدیریتی بیشتر شود.

الطاف تراب، همچنین از مردم اصفهان به خاطر میهمان نوازی و برخورد گرم و صمیمی و نیز کمکها و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران به سیل زدگان پاکستان بسیار تشکر و اظهار داشت: همکاری ایران و لاهور می تواند از طریق اتاق بازرگانی به شکلی بهتر و وسیعتر صورت پذیرد.

اصفهان و بعلبک پیشینه تاریخی یکسانی دارند

همچنین عضو شورای شهر بعلبک لبنان نیز گفت: اصفهان و بعلبک پیشینه تاریخی یکسان دارند بنابراین دو شهر می توانند در بحث رشد گردشگر و معرفی بهتر آثار گردشگری با یکدیگر تبادل تجربه کنند.

حسین عواضه اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها فرصتی بسیار خوب برای تحکیم روابط دوستی بین شهرهای خواهر خوانده و برادر خوانده است و شهرها با حضور در این نمایشگاهها فرصت آشنایی با فرهنگ یکدیگر را پیدا می کنند و موفق به معرفی فرهنگ شهر و کشور خود می شوند.

عواضه در ادامه با بیان اینکه اصفهان و بعلبک در بعد تاریخی دارای پیش زمینه مشترک هستند گفت: هر ساله حدود یک میلیون گردشگر از شهر بعلبک دیدن می کنند و این نقطه مشترکی با شهر اصفهان است لذا این دو شهر می توانند در بحث رشد گردشگر و معرفی بهتر آثار گردشگری با یکدیگر تبادل تجربه کنند.

وی اصفهان را شهری اعجاب انگیز دانست و ادامه داد: تاریخ و مدرنیته در اصفهان در کنار یکدیگر بسیار همخوانی دارند و این مساله به هیچ عنوان تاثیر منفی بر شناسایی آثار تاریخی اصفهان نداشته است.

عضو شورای شهر بعلبک گفت: مدیریت شهری اصفهان در ساخت و سازهای هایش در سالهای اخیر بسیار خوب به حفظ آثار این تاریخی توجه کرده است و این بحث باید در ساخت و سازهای عمرانی کلیه شهرهای تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: از شهرداری اصفهان برای برگزاری چنین نمایشگاهی تشکر و انتظار می رود در سایر شهرهای فرهنگی و تاریخی و خواهر خوانده های اصفهان نیز این برنامه تداوم داشته باشد.