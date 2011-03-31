به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدی در خصوص برگزاری هفتادمین شهرآورد تهران گفت: از کلیه نهادها و اشخاصی که در برگزاری شهرآورد با ما همکاری کردند تشکر می کنم. از استانداری، شورای تامین استان و عوامل تابعه به خصوص یگان ویژه نیروی انتظامی، مجموعه ورزشگاه آزادی و شهرداری منطقه 22 و رسانه‌ها که وظایف‌شان را به نحو احسن انجام دادند تشکر می کنم. همچنین از طرفداران دو تیم که در برگزاری بازی نقش و نظم خوبی داشتند نیز تشکر ویژه دارم.

رئیس سازمان لیگ برتر که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، همچنین در پاسخ به این پرسش که "چرا ورزشگاه آزادی در روز شهرآورد تهران پرنشد؟"، گفت: دو تیم استقلال و پرسپولیس در دیدارهای گذشته‌شان عملکرد خوبی نداشتند و در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم یک امتیاز بیشتر ندارند. این مسائل مطمئنا روی آمدن طرفداران‌شان به ورزشگاه اثر می گذارد و به احتمال زیاد پیش بینی طرفداران فوتبال این بوده که بازی بار فنی و زیبایی لازم را نداشته باشد به همین دلیل به ورزشگاه نیامدند. تعطیلات عید را هم به این دلایل اضافه کنید. ضمن اینکه دو تیم در کورس قهرمانی نبودند و حالا استقلال با این برد تازه به کورس بازگشته است.

وی درباره مسئله فروش بلیت‌های بازارسیاه در گیشه‌های بلیت فروشی ورزشگاه آزادی گفت: عوامل سازمان لیگ حضورهای محسوس و نامحسوسی در همه ارکان برگزاری مسابقه چه داخل ورزشگاه و چه بیرون ورزشگاه داشتند و همه چیز زیرنظر بوده است. البته ما فیلم‌هایی که در این باره برای گزارش‌های تلویزیونی گرفته شده و پخش هم شده را از صدا و سیما می گیریم و در حال بررسی بیشتر ابعاد ماجرا هستیم و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد مطمئنا برخورد می کنیم اما عوامل ما چنین چیزی را به ما گزارش نکرده‌اند.

محمدی در پایان تصریح کرد: شهرآورد هفتادم تهران به خوبی برگزار شد و دو تیم به دنبال حاشیه نبودند و برد می خواستند و حتی طرفداران پرسپولیس هم که به بازی تیم‌شان اعتراض می کردند جمعیت زیادی نبودند چراکه این تیم هم بازی خوبی انجام داد اما نتوانست به پیروزی برسد. به هر جهت ممکن است این دو تیم در رقابت‌های جام حذفی دوباره به هم بخورند که اگر این اتفاق بیفتد به خاطر حساسیت بازی ورزشگاه مالامال از جمعیت خواهد شد.

هفتادمین شهرآورد تهران با برتری یک برصفر تیم استقلال به اتمام رسید. آبی پوشان با پیروزی در این بازی 52 امتیازی شده و جایگاه خود را بر سکوی سوم جدول استحکام بخشیدند.