به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در چین قرار است کنگره سالیانه اتحادیه آسیا با هدف انتخاب رئیس، دبیرکل، اعضای هیئت رئیسه و همچنین مسئولین و اعضای کمیته های مختلف نیز برگزار شد.

در شرایط کنونی تنها محمدعلی مردانی عضو هیئت ژوری کمیته داوران آسیاست و کاراته ایران با وجود آنکه خود را یکی از مدعیان اصلی قاره کهن می داند هیچ پست و سمت تاثیرگذاری را در اختیار ندارد. علیرضا سمندر رئیس پیشین فدراسیون کاراته عضو هیئت رئیسه آسیا بود که سال 86 از فدراسیون کاراته خارج شد.

بعد از خروج وی از فدراسیون، نامه ای از ایران به اتحادیه آسیا ارسال و خواستار جایگزینی رئیس وقت فدراسیون به جای سمندر شد که اتحادیه آسیا با اطلاع از حمایت نشدن سمندر از سوی ایران، یک قزاق را جایگزین وی کرد.

اما برای انتخابات آینده اتحادیه آسیا سید عباس احمد پناهی رایزنی هایی را برای کسب کرسی های از دست رفته با مسئولان اتحادیه آسیا داشته است. وی که در جریان رقابتهای کاراته شرق آسیا به ماکائو رفته بود در این رابطه به مهر گفت: جلسه‌ای با چانگ رئیس و "موک" دبیرکل کاراته آسیا داشته‌ایم کاراته ایران از لحاظ فنی و امکانات در آسیا شرایط خوبی دارد که در این راستا از مسوولان آسیایی خواستیم تا برای به دست آوردن کرسی های اتحادیه به ما کمک داشته باشند. ما در یکسال اخیر کمک های مختلفی به اتحادیه آسیا داشته‌ایم که آنها نیز به فدراسیون ایران قول همکاری در زمینه های مختلف را داده اند.

وی در پایان سخنان خود به این نکته تاکید کرد که بر اساس اساسنامه اتحادیه آسیا افرادی که بخواهند برای سمت های مختلف کاندیدا شوند باید از سوی فدراسیون‌های ملی معرفی شوند.

بدون شک روی سخن پناهی با علیرضا سمندر رئیس پیشین فدراسیون است. وی اکنون مسئولیت کاراته غرب آسیا را برعهده دارد و در زمان حضور پناهی، سمندر نیز برای رایزنی در همین رابطه به دیدار مسئولان کاراته آسیا در ماکائو رفته بود. وی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این درست که اساسنامه اجازه حضور کسی را بدون معرفی فدراسیون های ملی نمی دهد، ولی ما اتحادیه کاراته غرب آسیا هستیم، نهادی مستقل و مورد تائید مسئولان آسیا.

سمندر در ادامه سخنان خود گفت: من به هیچ عنوان ادعایی در این زمینه ندارم، ولی وقتی پناهی نمی خواهد تعامل داشته باشد من نیز فعالیت خود را برای کسب کرسی هیئت رئیسه انجام می دهد هر کس موفق شد این موفقیت مبارک او باشد.

رئیس پیشین فدراسیون کاراته ایران در بخش پایانی سخنان خود گفت: با پناهی هیچ مشکلی ندارم ولی فکر می کنم برخی غرض ورزی ها مانع از تحقق اهداف خواهد شد و در این بین کاراته ضربه می خورد. وقتی رئیس اتحادیه آسیا تنها 10 دقیقه آن هم با دو ساعت تاخیر در لابی هتل پناهی را به حضور می پذیرد دلیلش چیست؟



به نظر می رسد متولیان کاراته در ایران تنها به اهداف شخصی خود فکر می کنند نه به کاراته. هر کس ساز خود را کوک می کند و می‌خواهد خودش این پست را در اختیار گیرد. مگر می شود دو نماینده از یک کشور همزمان با رئیس کاراته آسیا برای رسیدن به یک هدف مذاکرات مشابه‌ای انجام داده و خود را مطرح کنند. با چنین برخوردهایی کاراته ایران بازهم از انتخابات دست خالی بازخواهد گشت، مانند آنچه بدون برنامه ریزی و خرد جمعی در انتخابات فدراسیون جهانی نصیب ایران شد.

کاراته ایران مردان با نفوذی چون ناظریان و سیدی را دارد ولی چرا بین این نفرات برای کسب کرسی های آسیایی تعامل ایجاد می شود؟ آیا نمی شود پناهی، ناظریان، آشوری، سیدی، سمندر، مردانی و .. همه کسانی که به نوعی در کشورهای مختلف آسیایی تاثیر گذار هستند دور یک میز نشسته و برای کمک به کاراته ایران بهترین راه حل را انتخاب کنند؟

احمد صافی سرمربی ایرانی تیم ملی کره جنوبی در مورد انتخابات آسیا می گوید: من اعتقادی به رایزنی و از این کشور به آن کشور رفتن برای جمع آوری آراء ندارم، ما مدعی کاراته آسیا هستیم و اقتدار خود را در مسابقات مختلف به رخ حریفان کشیده ایم. من می گویم اگر ما صلابت لازم را داشتیم باید کاراته آسیا به دنبال ما می‌آمد.