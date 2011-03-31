118 هزار نفر از یادمانهای دفاع مقدس ایلام بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق کاکی صبح پنجشنبه در ایلام گفت: این کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی و یادمان های قرارگاه امیرالمومنین (ع)، شرهانی دهلران و قلاویزان مهران بازید کردند.

وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها همواره روایان دفاع مقدس به بیان خاطراتی از وقوع عملیات های مختلف جنگی در مناطق عملیاتی برای اعضای کاروانهای راهیان نور می پردازند.

کاکی اظهار داشت: براساس تمهیدهای اندیشیده شده کلیه این کاروانها در مکانهای مختلف اسکان داده شدند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: سفر کاروانهای راهیان نور از بیستم ماه گذشته آغاز شده و پانزدهم فروردین ماه جاری ادامه دارد.

کاکی، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، صیانت از دستاوردهای درخشان دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان را از اهداف اجرای بازدید کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان ایلام عنوان کرد.

استان ایلام یکی از آوردگاه های اصلی دوران دفاع مقدس به شمار می رود.