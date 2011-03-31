گیاهان خوراکی سوغات گردشگران از دیار ایلامیان

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رویش گیاهان و سبزه های بهاری در دامنه کوه های ایلام همزمان با نخستین روزهای سال نو چنان مناطق کوهستانی ایلام را رنگین و پر جاذبه کرده که روزانه هزاران مشتاق روانه این مناطق می شوند.

استان ایلام به سبب قرار گرفتن در دامنه رشته کوه های زاگرس و شرایط آب و هوایی مناسب ، از عرصه های مرتعی و پوشش گیاهی قابل توجهی برخوردار است که همواره مورد توجه مردمان این دیار بوده است.

بهره مندی از این موهبت الهی و وفور گونه های گیاهی خوراکی در مناطق کوهستانی استان ایلام موجب شده که همه ساله در فصل بهار منبع اشتغالی برای شمار زیادی از اهالی این استان به ویژه روستائئان فراهم شود.

رویش انواع گیاهان خوراکی نظیر کنگر، تولیه، پاغازه، شنگ، ونگی، پی شوک ،کله شنگ، تره، پیچک ، قارچ و ... ارقام به فروش این گیاهان در بازارهای شهری می کنند و زنان هنرمند ایلامی نیز با درست کردن غذاهای محلی سفره خانواده را رنگین می کند.

برخی گردشگرانی که دوستدار غذاهای گیاهی هستند نیز با خرید این گیاهان آنرا به شهر ودیار خور می برند.

گونه های خوراکی گیاهی به واسطه پرورش مناسب در دامنه طبیعت و خواص دارویی و طعم دلچسب از جذابیت مطلوبی برای مردم استان ایلام برخوردار است.

برداشت این گونه های خوراکی علاوه بر تنوع بخشیدن به سفره های مردم ، زمینه اشتغال صد ها نفر را فراهم کرده است با توجه به پوشش مناسب گیاهی منطقه ، تاکنون بیش از یک هزار گونه گیاه در استان شناسایی شده که که بیش از 300گونه آنها گیاهان خوراکی ، دارویی و صنعتی هستند.

استان ایلام با گستره 20هزار کیلومتر مربع مساحت دارای یک میلیون و 700هزار هکتار جنگل و مرتع است.