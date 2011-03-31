اولین تصویر کاوشگر "مسنجر" از مدار عطارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا اولین تصویری را که کاوشگر مسنجر از مدار عطارد گرفته است منتشر کرد این تصویر روز سه شنبه ساعت 13:50 به وقت کشورمان گرفته شده است.

این کاوشگر ناسا پس از این تصویر 363 عکس دیگر نیز از سطح این سیاره گرفت و سپس این اطلاعات را به زمین ارسال کرد.

تعداد تصاویری که کاوشگر مسنجر در روزهای آینده خواهد گرفت به هزار و 185 عکس خواهد رسید و تا پایان سال 75 هزار عکس از عطارد تهیه خواهد کرد.

ماموریت این کاوشگر ناسا چندین سال به طول خواهد انجامید اما در سال 2014 یک کاوشگر آژانس فضایی اروپا به نزدیکی مسنجر خواهد رسید.

عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و کوچکترین سیاره منظومه شمسی است و به همین علت دمای بسیار بالایی دارد. مسنجر پس از کاوشگر "مارینر 10" که 35 سال قبل در مدار این سیاره به جمع آوری اطلاعات می پرداخت اولین کاوشگری است که ناسا به عطارد فرستاده است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مسنجر قادر است رازها و شگفتیهای این سیاره را در دمای 427 درجه سانتیگراد در طول روز و در دمای 100- درجه سانتیگراد در طول شب این سیاره فاش کند.

دانشمندان از اطلاعات جمع آوری شده توسط این کاوشگر برای درک بهتر ویژگیهای عطارد استفاده خواهند کرد. در حال حاضر این سیاره در فاصله حدود 107.2 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد.

گودالی که در بالای تصویر گرفته شده توسط مسنجر دیده می شود "دیبوسی" نام دارد که قطر آن 85 کیلومتر است.

گودال کوچکتری که در غرب "دیبوسی" قرار دارد و تاریکتر دیده می شود "ماتابی" نامیده می شود. قطر این گودال به 24 کیلومتر می رسد. در بخش پایین تصویر نیز بخشی از سیاره به سمت قطب جنوب دیده می شود.

مسنجر (پیام رسان) مخفف عبارت "سطح، فضا، محیط، ژئوشیمی و مسافت یابی عطارد" است. این کاوشگر که هزار و 93 کیلوگرم وزن دارد 3 آگوست 2004 پرتاب شد و 17 مارس 2011 به مدار عطارد رسید.