خسارت پسروی دریاچه ارومیه به اراضی 5 شهرستان آذربایجان شرقی

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز تاکید کرد: در صورت ادامه پسروی آب دریاچه، وزش بادهای نمکی موجب از بین رفتن اراضی کشاورزی استان و نیز شوری آبهای زیرزمینی میشود.
وی با اشاره به آسیب جدی به اراضی آذربایجان شرقی ناشی از پسروی دریاچه ارومیه گفت: وضعیت اراضی کشاورزی پنج شهرستان بناب، عجب شیر، شبستر، آذرشهر و مراغه با وسعتی بالغ بر 204 هزار هکتار در معرض آسیب جدی قرار گرفته است.
محمدیان با اشاره به اینکه 607 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به صورت غیر مستقیم و 204 هزار هکتار به صورت مستقیم در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه آسیب میبیند، گفت: این رقم 307 هزار هکتار از اراضی دیم و 300 هزار هکتار از اراضی آبی آذربایجان شرقی را شامل میشود.
وی با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی بسته به وجود آب کافی است، اظهار داشت: سال گذشته 44 درصد کاهش بارندگی را در استان داشتهایم که آسیبهایی را متوجه کشت پاییزه کرده و باید بگوییم دو سوم اراضی کشاورزی استان به صورت دیمی است و تنها یک سوم به صورت کشت آبی بوده که همین مسئله اهمیت نزولات جوی را میرساند و مزید بر عدم نزولات آسمانی، پسروی دریاچه ارومیه نیز محدودیت کشاورزی را در اطراف این دریاچه ایجاد کرده است .
محمدیان با بیان اینکه در فصل کشت پاییزه سال 89، اراضی استان با 95 درصد کاهش بارندگی مواجه بود، ادامه داد: این رقم کاهش بارندگی به طور حتم موجب کاهش محصولات دیم استان خواهد شد.
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