مخالفت چین با حمله هوایی به نیروهای قذافی/ استعفای وزیر خارجه لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هو جین تائو" رئیس جمهوری چین از مخالفت کشورش با حمله هوایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به نیروهای دیکتاتور لیبی خبر داد.

وی در دیدار با "نیکلا سارکوزی" همتای فرانسوی خود ضمن اعلام این مطلب گفت: اگر عملیات نظامی ناموفق بوده و شمار بیشتری از غیرنظامیان را قربانی کند، خلاف هدف اصلی قطعنامه سازمان ملل خواهد بود.

رئیس جمهوری چین در عین حال خواستار اجرای سریع آتش بس در لیبی شده و در مورد خطر تقسیم این کشور هشدار داد. به گفته وی هر گونه خشونتی می تواند حل بحران در لیبی را دشوارتر کند.

خبرگزاری فرانسه نیز از کناره گیری وزیر خارجه لیبی پس از نشست لندن خبر داد. بر این اساس "موسی کوسا" در مخالفت با دیکتاتور لیبی از سمت خود استعفا داده است.

وزارت خارجه انگلیس با اعلام این مطلب از اقامت کوسا در لندن خبر داده است. کوسا 59 ساله از جمله مهمترین شخصیتهای نزدیک به قذافی بوده و کناره گیری وی شکستی دیپلماتیک برای دیکتاتور لیبی به شمار می رود.

از سوی دیگر بحثهای تجهیز نظامی انقلابیون لیبی از جمله موضوعات مطرح در فرماندهی حمله نظامی به این کشور است. گزارشها حاکی است سران ناتو در حال رایزنی برای مسلح کردن انقلابیون علیه نیروهای قذافی هستند امری که با مخالفت برخی کشورها مواجه شده است.

در همین رابطه "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه ضمن مخالفت با این کار آن را مغایر با ماموریت سازمان ملل و قطعنامه اخیر این سازمان علیه لیبی دانست. به گفته وی سازمان ملل مسئول حفاظت از جان غیرنظامیان و نه تجهیز آنها است.