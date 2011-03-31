طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل ستاد راهبری و مدیریت در استان‌ به منظور اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی خبر داد‌ و گفت: طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی بمنظور اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری بخش بازرگانی (بهره وری نیروی کار، سرمایه انرژی و کل عوامل تولید) و برنامه ریزی لازم برای ارتقاء رشد بهره وری این بخش، از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در استان انجام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه این طرح برای اولین بار است که در کشور اجرا و در کمترین زمان کار استخراج آمارهای طرح انجام می شود، بیان داشت: مدیریت و نظارت عالی بر اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی در استان‌ها به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها محول شده و ریاست ستاد راهبری و مدیریت این طرح در استان‌ برعهده رئیس سازمان بازرگانی استان است.

صدری مرکز آمار ایران را ناظر فنی و تخصصی اجرای طرح خواند و در خصوص ساختار این طرح، اظهار داشت: رئیس سازمان بازرگانی‌، مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری، نماینده فرمانده نیروی انتظامی‌، رئیس مجمع امور صنفی‌، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌، مدیرکل اداره تعاون و نماینده شرکت آماری مجری طرح در هر استان از جمله اعضای این ستاد هستند‌.

صدری ادامه داد: جامعه آماری این طرح شامل کلیه واحدهای صنفی و بازرگانی فعال و دارای پروانه فعالیت از وزارت بازرگانی در مناطق شهری کشور و شرکتهای پخش، شرکتهای بازرگانی خارجی(صادرات و واردات)، شرکت بازرگانی دولتی، فروشگاههای زنجیره ای و شرکتهای تعاونی مصرف می باشد.

وی با اعلام اینکه طرح در حوزه اصناف، 34 رسته صنفی را شامل می شود، گفت: در این طرح، آمارگیری از فروشگاههای زنجیره ای و شرکت های پخش کالا، بصورت تمام شماری و از سایر واحدهای صنفی و صادرکنندگان و واردکنندگان، بصورت نمونه گیری انجام می شود

صدری به مراجعه آمار گیران شرکت مجری طرح با کارت شناسایی این سازمان به واحدهای صنفی و بازرگانی در سطح استان اشاره و افزود: طبق قانون، اطلاعاتی که جمع آوری می شود محرمانه بوده و فقط بصورت تجمیع شده مورد استفاده قرار می گیرد از طرفی مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوری شده در آمارگیری به هیچ وجه در مراجع قضایی، اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نیست، بنابراین از اطلاعات جمع آوری شده صرفاً برای برنامه ریزی بهبود بهره وری استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان گفت: اطلاعات حاصل از اجرای این طرح به عنوان ابزاری برای اجرای سنجش برنامه 5 ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا نیازمند نظارت دقیقی بر اجرای آن و همکاری مستمر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی مراحل اجرایی طرح هستیم.