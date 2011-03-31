12 فروردین بزرگترین عید ملی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: این روز که روز غلبه حزبالله بر حزب شیطان است، باید زنده نگهداشته شود.
فتحی پور با اشاره به حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای در این روز در سال 1358 اظهار داشت: این بزرگترین تحول در تاریخ کشورمان پس از انقلاب و نقطه عطف و نشان زرین مردم ایران در پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای امام راحل است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امروز کمتر کسی به نقش تعیینکنندهانقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام واقف نیست.
فتحیپور خاطر نشان کرد: نهال انقلاب اسلامی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت از سوی امام (ره) زمینه مهمترین همهپرسی تاریخ ایران زمین برای تعیین نوع حکومت فراهم شد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس اظهار داشت: در این روز پر برکت، نظامی متولد شد که نور اسلام عزیز را پس از گذشت قرنهای زیاد دوباره نه تنها در ایران اسلامی، بلکه در سراسر جهان متجلی کرد.
وی تصریح کرد: در این روز شعار اصلی انقلاب؛ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که توسط میلیونها ایران آزاده و مسلمان در مبارزات در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده شده بود، حکومتی را پایهریزی کرد که عدالت اسلامی یکی از اهداف عالیه آن بود.
فتحیپور ادامه داد: در این شعار استقلال به عنوان نخستین هدف مطرح شده بود که امت مسلمان ایران میخواهد «اراده ملی» خود را حاکم بر مقدرات خویش کند، تا بتواند از نفوذ و دخالتهای بیگانگان رهایی یابد.
وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی خاطر نشان کرد: اگر استقلال کشور خودمان را تحصیل نکنیم، سایر چیزها درست نخواهد شد.
وی افزود: تشکیل جمهوری اسلامی، نه تنها ارادهملی را بر سرنوشت خود تثبیت کرد و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه این بارقهامید در دل محرومان و مستعضفان جهان درخشید که بعد از قرنها رنج و درد، جلوهای از وعدهخداوند تبارک و تعالی را شاهد باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دوازدهم فروردین سال 1358، روز جمهوری اسلامی ایران، بیگمان یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین روزهای تاریخ اسلام و ایران است، چرا که در این روز وجه ایجابیآن آشکار شد و مردم مسلمان ایران با حضور آگاهانه و متعهدانه در نخستین انتخابات آزاد تاریخ خود، نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای اداره کشور برگزیده و نظام حقوقی کشور ایران را بر دین مبین اسلام بنا نهادند، امری که در جهان معاصر همتا ندارد.
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