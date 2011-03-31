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۱۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

108 مسافر در گلستان اسکان اضطراری داده شدند

108 مسافر در گلستان اسکان اضطراری داده شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از اسکان اضطراری 108 نفر مسافران نوروزی در سالجاری خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری تعداد 58 کمپ نوروزی و امداد و نجات مشغول ارائه خدمات به مسافران در استان هستند.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:  از 25 اسفند 89 تا 10 فروردین سال جاری تعداد 600 هزار و 123 نفر مسافر به پایگاه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان بمنظور راهنمایی و دریافت خدمات مراجعه کردند. 
  
وی گفت: در این مدت تعداد هفت هزار و 642 نفر نیز به نمازخانه هایی که نیروهای این جمعیت در آن مستقر هستند، مراجعه کردند.

وی، تعداد این نماز خانه ها را 13 باب و تعداد نمایشگاه های محصولات هلال احمر را در استان سه مورد بیان کرد.

اکبری ادامه داد: تعداد دو هزار و 600 نفر آموزش دیده و داوطلب در کمپ های نوروزی و امداد و نجات مشغول ارایه خدمات هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان اضافه کرد: در طول این مدت تعداد 226 مورد تصادفات جرحی رخ داده که 175 نفر آسیب دیده در این حوادث به مراکز درمانی اعزام و 141 نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

اکبری در ادامه زمان آغاز به کار اکیپ های جمعیت هلال احمر را در طرح نوروزی از 24 اسفند دانست و تصریح کرد: در این مدت تعداد 503 هزار و 600 بروشور در سطح استان برای راهنمایی مسافران نوروزی توزیع شده است.

کد مطلب 1279458

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