چهار میلیون گردشگر به گیلان آمدند

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد سه میلیون و 600 هزار نفر در استان اقامت داشتند که روند روبه رشد 73 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می دهد.

وی همچنین اعلام کرد: ورود گردشگران خارجی به استان گیلان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 78 درصد افزایش داشته است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان ضریب ماندگاری را از مولفه های مهم توسعه گردشگری دانست و گفت: با ایجاد امکانات مورد نیاز و معرفی جاذبه های گردشگری مدت اقامت گردشگران در استان بیشتر می شود که این امر در رونق اقتصادی استان نقش مهمی دارد.

وی خاطر نشان کرد: گردشگری یکی از پویاترین فعالیت‌ های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌ کند.

عزیزی ادامه داد: در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور است و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی و ایجاد درآمد می‌ کند.