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۱۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

اسکله های گلستان فاقد امکانات اقامتی مناسب هستند

اسکله های گلستان فاقد امکانات اقامتی مناسب هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته رسیدگی به شکایات و پاسخگویی ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان گفت: نبود امکانات مناسب اقامت در اسکله های شهرستان بندرترکمن و بندرگز و نبود امکانات تفرجی در جزیره آشوراده ترکمن از جمله مشکلات مسافران نوروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجید رمضانی فر ظهر پنجشنبه در نشست این کمیته افزود: عمده ترین مشکلات عدم نصب تابلو مناسب در مسیرهای دسترسی به تفرجگاه های استان است.

مسئول کمیته رسیدگی به شکایات و پاسخ گویی ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان اعلام کرد: با گذشت 10روز از بهار 90 هیچ مشکلی که منجر به صدور رای حقوقی باشد، نداشته ایم.

رمضانی فر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 85 تماس تلفنی حضوری با کمیته رسیدگی به شکایات و پاسخ گویی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: پیشنهادات و درخواست آنها به موقع از سوی این واحد بررسی و نتایج آن به مخاطبین اطلاع رسانی شده است.

به گفته رمضانی فر، عمده ترین درخواست ها راهنمایی لازم و هدایت به تفرجگاه ها و اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی بوده است.

وی اضافه کرد: از آغاز کار ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان، تاکنون بیش از 65 مورد بازدید از واحد های تفریحی و موسسات گردشگری و نمایشگاههای صنایع دستی در سطح استان از سوی این واحد صورت گرفت.
کد مطلب 1279473

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