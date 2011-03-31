اسکله های گلستان فاقد امکانات اقامتی مناسب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجید رمضانی فر ظهر پنجشنبه در نشست این کمیته افزود: عمده ترین مشکلات عدم نصب تابلو مناسب در مسیرهای دسترسی به تفرجگاه های استان است.

مسئول کمیته رسیدگی به شکایات و پاسخ گویی ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان اعلام کرد: با گذشت 10روز از بهار 90 هیچ مشکلی که منجر به صدور رای حقوقی باشد، نداشته ایم.



رمضانی فر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 85 تماس تلفنی حضوری با کمیته رسیدگی به شکایات و پاسخ گویی انجام گرفته است.



وی ادامه داد: پیشنهادات و درخواست آنها به موقع از سوی این واحد بررسی و نتایج آن به مخاطبین اطلاع رسانی شده است.



به گفته رمضانی فر، عمده ترین درخواست ها راهنمایی لازم و هدایت به تفرجگاه ها و اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی بوده است.



وی اضافه کرد: از آغاز کار ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان، تاکنون بیش از 65 مورد بازدید از واحد های تفریحی و موسسات گردشگری و نمایشگاههای صنایع دستی در سطح استان از سوی این واحد صورت گرفت.