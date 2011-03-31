4900 مسافر فرهنگی در البرز اسکان یافتند

علی اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی و انجام سفرها تعداد چهار هزار و 901 نفر از فرهنگیان با مراجعه به ستاد اسکان آموزش و پرورش استان البرز در مدارس این استان اسکان داده شدند.

وی افزود: این تعداد حدود هزار و 75 خانواده را تشکیل می دادند که توانستند از امکانات اسکان فرهنگیان در سطح استان البرز استفاده کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همکاران فرهنگی سراسر کشور در نوروز امسال در 56 مدرسه استان در قالب 221 کلاس درس و سه مرکز رفاهی اسکان داده شدند.

رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات نوروزی بیان کرد: در این مدارس و مراکز رفاهی تمامی امکانات لازم برای مسافران نوروزی فراهم شده است.

حلیمی گفت: همچنین در راستای ارائه خدمات بیشتر به مسافران فرهنگی تا امروز در حدود سه هزار و 35 وعده غذای گرم نیز در بین مسافران نوروزی توزیع شده است.

وی یادآور شد: اسکان مسافران فرهنگی استان های مختلف به همراه خانواده هایشان از 25 اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و تا 13 فروردین ماه جاری ادامه دارد.