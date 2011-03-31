گوینده سوری العربیه در حمایت از بشار اسد استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "زینه الیازجی" که سالها به عنوان گوینده اخبار و برنامه های سیاسی در شبکه العربیه فعالیت کرده، احتمالا در روز یکشنبه گذشته استعفای خود را تقدیم مقامات این شبکه کرده است.

بر این اساس، این گوینده سوری در حین گفتگوی مستقیم با یک فعال حقوق بشری در سوریه، سخنان وی را قطع کرد و اظهار داشت: "تظاهراتی که در دمشق انجام می شود همگی متمدنانه برگزار شده و در حمایت از بشار اسد (رئیس جمهور سوریه) است. نه آنطور که شما می گویید توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی طراحی شده باشد".

پس از پایان این بخش خبری منابع آگاه از استعفای زینه الیازجی از شبکه العربیه خبر دادند، موضوعی که صحت آن به اثبات نرسید. اما این گوینده سوری امروز پنج شنبه در گفتگو با شبکه "الدنیا" خبر استعفای خود را تایید کرد.

گوینده پیشین العربیه بر همبستگی خود با ملت سوریه در این شرایط تاکید کرد وافزود: وقایع اخیر ابر سیاهی است که ملت سوریه را متزلزل نمی کند.

وی افزود: من در یک جدال ملی اما در صحنه ای دیگر قرار گرفته ام. دنیا همه دیدند که چگونه مردم سوریه از سران خود حمایت می کنند و این کشور هرگز لحظه ای از قومیت گرایی در هراس نبوده است.

خاطرنشان می شود این گوینده سوری قبل از آغاز به کار در العربیه برای تلویزیون سوریه فعالیت می کرد و همسر "عابد فهد" بازیگر سوری است.