12فروردین شروع حکومت الهی بر روی زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی رحمانی اظهار داشت: 12 فروردین ریشه در اعماق قلوب مردم مسلمان جهان دارد.
وی تصریح کرد: 12 فروردین حاکمیت اسلامی را در جامعه اسلامی به تثبیت رساند به طوری که امروزه شاهد هستیم که ایران و جمهوری اسلامی ایران مامن و تکیه گاه کشورهای ستمدیده و مظلوم جهان است.
امام جمعه آمل افزود: بعد از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به مانند درختی تنومند است که توانسته حاکمیت خود را در عرصههای داخلی و بینالمللی به اثبات برساند و به جایگاه برتر قدرت در جهان دست یابد.
رحمانی ادامه داد: نهالی که توسط مردم قهرمان ایران در 12 فروردین 1358 کاشته شد امروز به درختی تنومند و پربار تبدیل شده و به حیات خود ادامه میدهد.
وی ادامه داد: رای 98.2 درصدی مردم ایران در این روز نشان از مقبولیت این نظام بین مردم ایران دارد که همگی با شعار جمهوری اسلامی، نه بیشتر و نه کمتر به پای صندوقهای رای رفتند و به جمهوری اسلامی رای دادند.
امام جمعه آمل، تبعیت از رهبری را عامل اصلی در ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: پایبندی مردم ایران به اسلام و تبعیت از رهبری رمز پیروزی و موفقیت جمهوری اسلامی ایران است.
رحمانی خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه و حفظ وحدت و همدلی، باعث شده تا ایران در همه صحنههای مختلف و آزمایشهای الهی سرافراز و رو سفید بیرون آید.
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