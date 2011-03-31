محورهای گردشگری کرمان تحت محدودیتهای ترافیکی قرار می گیرند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: همزمان با انجام طرحهای ترافیکی ویژه نوروز در جاده های استان کرمان و استقرار تیمهای سیار به مناطق مختلف راههای استان کرمان، طرح کنترل ترافیکی 13 فروردین ماه نیز اجرا می شود.

وی افزود: در استان کرمان 25 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی وجود دارد و میزان مسافرتهای نوروزی به کرمان در سال جاری چشمگیر بوده است.

سرهنگ پریور ادامه داد: با توجه به تمرکز مسافرتهای کوتاه مدت در روز طبیعت طرح ویژه ترافیکی در محورهای گردشگری کرمان نیز اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مسیر کرمان - کوهپایه تا ساعت 11 یک طرفه به سمت کوهپایه و از ساعت 11 تا 15 دوطرفه و از ساعت 15 به بعد به سمت کرمان یک طرفه است.

وی ادامه داد: رفت و آمد وانت با سرنشین در قسمت بار در همه محورها ممنوع است.

سرهنگ پریور ادامه داد: رفت آمد اتوبوس و کامیون نیز در محور جیرفت به راین نیز در این روز ممنوع خواهد بود.

وی همچنین از ممنوعیت رفت و آمد موتور سیکلت در کلیه محورهای کرمان خبر داد.



