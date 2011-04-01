425 تن گوشت مرغ منجمد در لرستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت اله بیرانوند با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور کنترل بازار در ایام عید و تعطیلات و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها اقدامات گسترده ای در سطح استان انجام شد.

وی با اشاره به توزیع مرغ در استان، بیان داشت: کار توزیع مرغ منجمد در استان آغاز شده و همچنان نیز ادامه داشته و جای هیچگونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان تصریح کرد: ذخیره سازی خوبی در بحث مرغ انجام داده ایم که تاکنون 425 تن گوشت مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 2850 تومان در استان توزیع شده است.

بیرانوند افزود: کار توزیع گوشت قرمز در استان نیز شروع شده و همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: این توزیع به مناسبت ایام تعطیلات و در راستای کنترل قیمت این فرآورده دامی صورت می گیرد.

بیرانوند با اشاره به توزیع 94 تن گوشت قرمز در استان، خاطر نشان کرد: قیمت هر کیلو گوشت قرمز 68 هزار ریال است.

وی افزود: کار توزیع مرغ و گوشت قرمز تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان ادامه داد: همچنین برای رفاه حال مسافران نوروزی گوشت مرغ منجمد از طریق خودروهای یخچال دار که با نصب پلاکارد مشخص شده اند، در سطح شهرهای استان توزیع می شود.