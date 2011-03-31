اوباما با بوش فرقی ندارد/ جنبشهای مردمی عدم صداقت آمریکا را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس درباره آخرین تحولات منطقه و انقلابهای کشورهای عربی گفت: یکی از دستاوردهای مهم این جنبش مردمی آشکار سازی بسیار عالی عدم صداقت آمریکاست، غرب و به ویژه آمریکا با شعار دموکراسی خواهی و حمایت از حقوق بشر افکار عمومی را فریب می دادند اما حالا مشخص شده آنچه اهمیت دارد نفت و منافع شرکت های تجاری آنهاست.



مشروح این گفتگو به این شرح است:



* حدود 4 ماه از آغاز انقلاب مردم تونس می گذرد. در شرایط فعلی تحلیل جنابعالی از روند انقلاب های موجود در جهان

عرب چیست؟



- علی لاریجانی: مردم مسلمان این کشورها حرکتی آزادیخواهانه برای پایان دادن به استبداد و وابستگی آغاز کرده اند که در هر کدام از این کشورها مراحلی از پیروزی را طی کرده است و در هیچ یک از این کشورها آمریکا نتوانسته موفقیت مهمی کسب کند. البته آنها تلاش گسترده ای را انجام می دهند تا این حرکت های مردم را منحرف یا متوقف کنند.



* ارزیابی جنابعالی از سیاست ها و برنامه های آمریکا در مقابله با این نهضت منطقه ای چیست؟



- خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم این جنبش مردمی آشکارسازی بسیار عالی از عدم صداقت آمریکاست، غرب و به ویژه آمریکا با شعار دموکراسی خواهی و حمایت از حقوق بشر افکار عمومی را فریب می دادند اما حالا مشخص شده آنچه اهمیت دارد نفت و منافع شرکت های تجاری آنهاست.



جالب است آنها در شورای امنیت قطعنامه در حمایت از مردم لیبی صادر می کنند و حملات گسترده نظامی به حکومت لیبی انجام می دهند اما در بحرین، برعکس عمل می کنند و به ارتش برخی کشورهای عربی دستور می دهند که برای حمایت از حکومت به آن کشور وارد شوند و به سرکوب مردمی که به صورت مسالمت آمیز خواسته هایی دارند بپردازند.



در مقابل کشتار و سرکوب مردم نه از شورای امنیت و نه از آمریکا خبری نیست تا از مردم حمایت کنند بلکه آنها دقیقا بر عکس از قلع و قمع مردمی که هیچگونه سلاحی ندارند و رفتار خشونت آمیزی نداشته اند حمایت کنند. آیا بهتر از این می توان نفاق و دورویی و موضع ضد مردمی غرب را نشان داد.



* دولت بحرین، ایران را متهم به دخالت در امور این کشور می کند؟



- آنها خوب می دانند که مردم بحرین چه می خواهند و چه می گویند، این خواسته ها مربوط به امروز و دیروز نیست. مردم با روش منطقی مطالبات خود را مطرح کرده اند، چرا حکومت بحرین به جای توجه به حرف های مردمش از ارتش کشورهای بیگانه کمک گرفته اند و دعوت کرده تا کشورشان را اشغال کنند.



ما از مظلوم حمایت می کنیم مگر حمایت از حماس چیزی جز این است حماس عرب و سنی است ولی ما از آنها حمایت کرده و می کنیم. برای حکومت بحرین بسیار بد است که کشورها و نیروهای ضد اسرائیلی را متهم می کنند. مگر آنها مورد حمایت اسرائیل هستند که اینگونه سخن می گویند. این حمایت ها صرفا جنبه معنوی دارد. مگر ایران از مردم مصر مقابل حکومت مبارک حمایت نکرد. آنها به راحتی اجازه می دهند که آمریکا بر ایشان تصمیم بگیرد و امر و نهی کند. آیا آمریکا به دنبال منافع مردم بحرین است؟



این موضع گیری خنده دار است. حکومتی که از مزدوران ارتش بیگانه برای سرکوب نظامی کمک خواسته تا مردم بی سلاحش را قتل عام کنند، حالا دیگران را متهم به دخالت می کنند.



* آینده وضع بحرین را چگونه می بینید؟



- من به حکومت سعودی توصیه می کنم به این موضوع توجه کنند که مردم بحرین قرنها است که در این کشور زندگی کرده اند و مطالبات به حقی دارند، اگر آنها می خواهند این مطالبات را با خون بشویند بدانند که بزرگترین خطای تاریخی مرتکب شده اند و این حرکت هرگز از حافظه مردم منطقه پاک نمی شود همانگونه که غارت نجف و کربلا و تخریب بقیع پاک نشده، سعی نکنند کینه ها را نسبت به خودشان در بین مردم بیشتر کنند. عاقلانه این است که سریعا نیروهایشان را از بحرین خارج کنند.



حکومت بحرین هم به نجابت مردم این کشور توجه داشته باشد این حکومت تنها می تواند با همدلی مردم دوام بیاورد و نه با حمایت قدرت های خارجی، لذا کشتار و زندان و شکنجه راه حل رفع مشکل نیست. شما اگر پایگاه مردمی دارید چرا نمی توانید در مقابل مردم بی سلاح که فقط شعار می دهند خودتان را حفظ کنید و از بیگانه کمک می خواهید.



شاهد هستیم که مردم بحرین هم با صلابت ایستاده اند و در مقابل این همه فشار، ضعف از خودشان نشان نداده اند و نخواهند داد چون آنها هم مطالبات به حقی دارند و هم با روش های منطقی پیگیر خواسته های خود هستند. لذا قطعا پیروز می شوند و این فشارها قابل دوام نیست. شاه ایران بسیار قویتر از این حکومتها بود ولی نتوانست با حمایت آمریکا و غرب و شرق در مقابل اراده ملت دوام بیاورد. اینها باید از این تجربه درس آموخته باشند.



* پس از تصمیم شورای امنیت و بعد حمله نظامی قدرت های غربی که متاسفانه برخی کشورهای عربی هم در آن مشارکت دارند به نظر می رسد رفتار غربی ها دچار آشفتگی است نظر جنابعالی چیست؟



- به نظر می رسد سناریوی لیبی شبیه سناریو برخورد با صدام در عراق است. زیرا در عراق هم در ابتدا زیرساختها را ویران کردند، مدتی تحریم و بعد حمله نظامی با نیروی پیاده را آغاز کردند. حرفهای آقای اوباما به مردم اهداف پشت پرده را آشکار می کند زیرا آنها الان بناها را در لیبی نابود می کنند تا بعد بخشی از سرزمین لیبی را در کنترل بگیرند و با برنامه دیگری بر لیبی و ذخایر عظیم آن مسلط شوند. معلوم می شود که آقای اوباما با بوش فرقی ندارد و این همه تفاوت در شعار و عمل برای کشوری مثل آمریکا با این همه شعار بسیار زشت است. البته مردم هرگز این خیانت ها را فراموش نخواهند کرد لذا در آینده آنها هیچ توقع و انتظاری از انقلابیون منطقه نمی توانند داشته باشند.