یک چهارم نقدینگی کشور توسط افرادی خاص در گردش است

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: سه هزار و400 میلیارد تومان از این نقدینگی از سوی یک بانک دولتی در اختیار 43 نفر از افراد خاص است که متاسفانه به عنوان معوقه چندین ساله این بانک تبدیل شده است.

وی افزود: دوهزار میلیارد تومان نقدینگی دیگر توسط بانک دیگر دولتی در قالب تسهیلات بانکی به 41 نفرافراد صاحب نفوذ پرداخت شده که تاکنون ریالی ازآن مبلغ را بازگشت ندادند.



نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و مدیران بانک ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محرومیت های جدی برای بدهکاران و کسانی که به شکل مشکوک الوصول دارند را تصویب کرد.



یوسفیان ملا ادامه داد: لازم است آیین نامه ای در این خصوص تصویب و لایحه ای برای وصولی ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.



این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ازهر 15 روز یک بار به جلسات منظم هفتگی تبدیل شده است اضافه کرد: اکنون سران سه قوه مصمم هستند تا مسئله معوقات بانکی و زمین خواری به سرانجام برسد.



وی در خصوص اینکه چرا اسامی بدهکاران بانکی در جلسه اخیر ستاد اعلام نشد، پاسخ داد: البته برای رسیدگی به معوقات ستاد مراحلی را پیش بینی کرد که در مرحله اول مذاکره با بدهکاران بود که عده زیادی از آنان نیز به ستاد آمدند.



عضوستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشوراضافه کرد: در این مذاکرات عده ای بدهکاران بانکی حاضر به پرداخت شدند و پرداخت هایی صورت گرفت.



یوسفیان ملا ادامه داد: برخی از بدهکاران بانکی هم به محاکم قضایی معرفی شدند واکنون در زندان به سر می برند.